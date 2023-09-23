23.09.2023 17:00 - : -
Англия23 сентября 2023, 10:24 |
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Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура АПЛ в 17:00 по Киеву
23 сентября 2023, 10:24 |
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23 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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