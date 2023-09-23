23 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция