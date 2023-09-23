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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
23.09.2023 17:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 сентября 2023, 10:24 |
52
0

Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура АПЛ в 17:00 по Киеву

23 сентября 2023, 10:24 |
52
0
Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ между клубами «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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