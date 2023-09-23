23.09.2023 17:00 – FT 2 : 0
Англия23 сентября 2023, 19:51 | Обновлено 23 сентября 2023, 20:29
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Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 6-го тура АПЛ
23 сентября 2023, 19:51 | Обновлено 23 сентября 2023, 20:29
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«Манчестер Сити» в матче 6-го тура чемпионата Англии обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0,
Один из голов оформил Эрлинг Холанд у которого уже восемь мячей в сезоне АПЛ. «Манчестер Сити» набрал 18 очков и лидирует без потерь.
Чемпионат Англии. 6-й тур
«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест» – 2:0
Голы: Фоден (7), Холанд (14).
События матча
46’
Родриго Эрнандес (Манчестер Сити) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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