Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:0. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
23.09.2023 17:00 – FT 2 : 0
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 сентября 2023, 19:51 | Обновлено 23 сентября 2023, 20:29
395
0

Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 6-го тура АПЛ

23 сентября 2023, 19:51 | Обновлено 23 сентября 2023, 20:29
395
0
Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в матче 6-го тура чемпионата Англии обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0,

Один из голов оформил Эрлинг Холанд у которого уже восемь мячей в сезоне АПЛ. «Манчестер Сити» набрал 18 очков и лидирует без потерь.

Чемпионат Англии. 6-й тур

«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест» – 2:0
Голы: Фоден (7), Холанд (14).

События матча

46’
Родриго Эрнандес (Манчестер Сити) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
По теме:
Манчестер Сити выиграл в меньшинстве, команда идет в АПЛ без потерь
Миколенко выйдет в старте Эвертона, Ярмолюк – в заявке Брентфорда
Полесье – Минай – 2:1. Сложная победа над аутсайдером. Видео голов и обзор
Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ноттингем Форест видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
Футбол | 23 сентября 2023, 15:37 5
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании

Сумел забить после пенальти

Юлиан Бойко раскритиковал Мировой снукерный тур в день своего 18-летия
Снукер | 22 сентября 2023, 20:55 0
Юлиан Бойко раскритиковал Мировой снукерный тур в день своего 18-летия
Юлиан Бойко раскритиковал Мировой снукерный тур в день своего 18-летия

Украинский снукерист является первым резервным игроком без лицензии WST

Две украинки сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 в Японии
Теннис | 23.09.2023, 13:56
Две украинки сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 в Японии
Две украинки сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 в Японии
Кейн оформил хет-трик и два ассиста, Бавария забила 7 голов
Футбол | 23.09.2023, 18:30
Кейн оформил хет-трик и два ассиста, Бавария забила 7 голов
Кейн оформил хет-трик и два ассиста, Бавария забила 7 голов
Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ
Футбол | 23.09.2023, 15:03
Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ
Вспышка результативности. Динамо в зрелищном матче переиграло ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
22.09.2023, 10:05 13
Футбол
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
22.09.2023, 23:12 4
Футбол
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
22.09.2023, 13:59 24
Бокс
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
22.09.2023, 21:01 46
Футбол
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
Эксперт назвал проблему Мудрика и клуб, куда Челси стоит отдать украинца
22.09.2023, 15:20 6
Футбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
21.09.2023, 18:41 17
Футбол
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
22.09.2023, 08:30 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем