Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 2:0. Видео голов и обзор матча

«Манчестер Сити» в матче 6-го тура чемпионата Англии обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0,

Один из голов оформил Эрлинг Холанд у которого уже восемь мячей в сезоне АПЛ. «Манчестер Сити» набрал 18 очков и лидирует без потерь.

Чемпионат Англии. 6-й тур

«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест» – 2:0

Голы: Фоден (7), Холанд (14).