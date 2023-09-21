Арсенал – ПСВ – 4:0. Команда Зинченко вернулась в ЛЧ. Обзор матча

«Арсенал» в матче 1-го тура Лиги чемпионов обыграл ПСВ со счетом 4:0 благодаря голам Сака, Троссарда, Жезуса и Эдегора. Для лондонской команды это первый матч в турнире после перерыва в шесть лет.

Украинский футболист Александр Зинченко в матче против своей бывшей команды вышел на поле в стартовом составе и отыграл 58 минут.

В следующем матче Лиги чемпионов команда сыграет против «Ланса».