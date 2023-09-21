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Лига Чемпионов
Арсенал
20.09.2023 22:00 – FT 4 : 0
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 00:40 | Обновлено 21 сентября 2023, 01:22
141
0

Арсенал – ПСВ – 4:0. Команда Зинченко вернулась в ЛЧ. Обзор матча

Лондонцы добыли уверенную победу

21 сентября 2023, 00:40 | Обновлено 21 сентября 2023, 01:22
141
0
Арсенал – ПСВ – 4:0. Команда Зинченко вернулась в ЛЧ. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» в матче 1-го тура Лиги чемпионов обыграл ПСВ со счетом 4:0 благодаря голам Сака, Троссарда, Жезуса и Эдегора. Для лондонской команды это первый матч в турнире после перерыва в шесть лет.

Украинский футболист Александр Зинченко в матче против своей бывшей команды вышел на поле в стартовом составе и отыграл 58 минут.

В следующем матче Лиги чемпионов команда сыграет против «Ланса».

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Арсенал Лондон ПСВ видео голов и обзор Лига чемпионов Арсенал - ПСВ Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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