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Лига Чемпионов
Севилья
20.09.2023 22:00 – FT 1 : 1
Ланс
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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 23:55 | Обновлено 20 сентября 2023, 23:56
642
0

Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла

Лондонцы вернулись в Лигу чемпионов

20 сентября 2023, 23:55 | Обновлено 20 сентября 2023, 23:56
642
0
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов принимал ПСВ, а этот матч стал первым для Александра Зинченко в ЛЧ в составе лондонской команды. Кроме того, украинец играл против своей бывшей команды. Для самого «Арсенала» это возвращение в турнир после шестилетнего перерыва.

Как и ожидалось, хозяева больших проблем не испытали и еще в первом тайме оформили три гола, а по итогу выиграли 4:0. Зинченко провел на поле 58 минут.

В другой встрече фаворит «Севилья» на своем поле не сумел переиграть «Ланс» – 1:1.

Группа B

Арсенал - ПСВ 4:0
Голы: Сака, 8, Троссар, 20, Жезус, 38, Эдегор, 70

Арсенал: Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 58), Райс (Жоржиньо, 76), Эдегор, Хаверц, Сака (Виейра, 69), Троссар (Нельсон, 58), Жезус (Смит-Роу, 69)

ПСВ: Бенитес, Тезе, Белла-Кочап, Боскагли, Дест, Схоутен, Салибари (Тиллман, 66), Веерман, Бакайоко (Лосано, 68), де Йонг, Ланг (Вертессен, 77)

Севилья - Ланс 1:1
Голы: Окампос, 9 - Фулгини, 24

Севилья: Димитрович, Хуанлу (Навас, 80), Гудель, Рамос, Педроса, Фернандо, Соу (Сумаре, 63), Ламела (Лукебакио, 63), Ракитич (Сусо, 74), Окампос, Эн-Несери (Диас, 80)

Ланс: Самба, Градит, Дансо, Медина, Мачадо (Айдара, 85), Франковски, Самед, Менди (Диуф, 76), Фулгини (Томассон, 76), Сатока, Вахи (Гилавоги, 71)

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Арсенал Лондон Александр Зинченко ПСВ Лига чемпионов Севилья Ланс
Источник Sport.ua
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