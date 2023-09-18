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20.09.2023 22:00 - : -
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Лига чемпионов
18 сентября 2023, 10:36 | Обновлено 18 сентября 2023, 11:55
173
0

Арсенал – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 сентября в 22:00 по Киеву

18 сентября 2023, 10:36 | Обновлено 18 сентября 2023, 11:55
173
0
Арсенал – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября на «Эмирейтс» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» встретится с ПСВ. Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда по инерции еще воспринималась как футбольный гранд. Но после неудачной развязки весной прошлого года она уже не вызывала оптимизма, как и работа Микеля Артеты, экс-капитана времен Венгера. Но Крэнке в испанца верил, и прошлый розыгрыш наконец-то получился очень удачным, пусть и с толикой горечи. Безусловно, вице-чемпионство стало просто прыжком на новый уровень, точнее, давно утраченный. Но как же можно было так безвольно растерять шансы на титул, и отдавать весной лидерство без боя Манчестер Сити... Впрочем, это в прошлом, а сейчас красно-белые, получив ряд дорогих новичков, пытаются закрепиться в группе лидеров. И старт в АПЛ вышел неплохим, хотя и не без огрехов типа упущенной победы над Фулхэмом. Тем не менее, сейчас будет настоящее событие: в Лондоне наконец-то сыграет гимн Лиги чемпионов.

ПСВ

Клуб 24 раза был чемпионом страны - тот же Арсенал может о подобном только мечтать. Но при этом в последний раз титул в Эредивизии брали еще в 2018-м году. После этого не вышло вернуться на 1-е место ни при Рогере Шмидте, ни, в прошлом сезоне, под руководством Рууда ван Нистелроя. То Аякс оказывался сильнее, а в 2022/2023 было новое вице-чемпионство, уже под Фейеноордом. Летом появился новый наставник, Петер Бос, и с ним многое получается. Дебютировал он на новом месте сразу с трофея, обыграв 1:0 в Суперкубке Фейеноорд. Кроме того, в отличие от прошлого лета, получилось выиграть квалификацию Лиги чемпионов, последовательно справившись со Штурмом и взяв реванш у Рейнджерс за осечку в 2022-м году.

Статистика личных встреч

У Арсенала минимальное преимущество в очных поединках: 3 победы при паре поражений в 8 поединках. В том числе в прошлом году, в Лиге Европы, стороны выигрывали друг у друга в рамках группового этапа.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что мотивированные и более классные англичане должны выиграть. Ставим на то, что Зинченко и компания выиграют в 1-м тайме и матче (коэффициент - 1,87).

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Арсенал Лондон ПСВ Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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