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Лига Чемпионов
Арсенал
20.09.2023 22:00 – FT 4 : 0
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 21:57 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:32
2166
1

Арсенал – ПСВ. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 20 сентября в 22:00 по Киеву

20 сентября 2023, 21:57 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:32
2166
1
Арсенал – ПСВ. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе В между клубами «Арсенал» и ПСВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть на MEGOGO.

Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал - ПСВ
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ смотреть онлайн Лига чемпионов Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Очень рад за Арсенал, пока первый после долгого перерыва матч просто блестяще развивается
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