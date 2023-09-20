20.09.2023 22:00 – FT 4 : 0
Лига чемпионов20 сентября 2023, 21:57 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:32
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Арсенал – ПСВ. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 20 сентября в 22:00 по Киеву
20 сентября 2023, 21:57 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:32
2166
1
20 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе В между клубами «Арсенал» и ПСВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть на MEGOGO.
Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал - ПСВСмотреть трансляцию
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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