20 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе В между клубами «Арсенал» и ПСВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть на MEGOGO.

Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция