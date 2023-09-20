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ATP
20 сентября 2023, 20:36 | Обновлено 20 сентября 2023, 20:37
32
0

Молчанов проиграл на старте челленджера в Австрии в парах

Денис Молчанов и Андрей Голубев не смогли обыграть испанскую пару

20 сентября 2023, 20:36 | Обновлено 20 сентября 2023, 20:37
32
0
Молчанов проиграл на старте челленджера в Австрии в парах
ФТУ. Денис Молчанов

Первая ракетка Украины в парном разряде Денис Молчанов и его казахстанский напарник Андрей Голубев в статусе первых сеяных проиграли испанцам Иньиго Сервантесу и Ориолю Роке Баталье на старте челленджера в австрийском Бад Вальтерсдорфе.

Молчанов и Голубев смогли отыграться после того, как проиграли первый сет в затяжном тай-брейке, однако в решающей партии при счете 6:6 украинско-казахстанская пара проиграла три розыгрыша подряд, которые отыграть уже не смогла.

Примечательно, что Молчанов в паре с испанцем Давидом Вегой Эрнандесом обыграл Сервантеса и Року Баталью в 1/8 финала челленджера в польском Щецине на прошлой неделе.

ATP Challenger 125, Бад Вальтерсдорф, Австрия, грунт, пары, 1 круг

Иньиго Сервантес/Ориоль Рока Баталья (Испания) – Денис Молчанов (Украина)/Андрей Голубев (Казахстан) – 6:7 (9:11), 7:5, 8:10.

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Источник Sport.ua
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