Познихиренко прошла в финал квалификации турнира ITF в Беркли

Украинская теннисистка Анна Познихиренко в статусе лидера посева прошла в финал квалификации турнира Мирового тура ITF W60 в американском Беркли, Калифорния.

В первом круге квалификации Познихиренко в трех сетах обыграла местную теннисистку Катю Вирсхолм, которая выступала по «уайлд-кард». После победы в первом сете, украинка в напряженной борьбе проиграла тай-брейк второго, а третью партию снова без проблем выиграла.

В финале квалификации Анна Познихиренко сыграет против 11-й сеяной Элисии Болтон из Австралии. Ранее они друг с другом не играли.

Мировой тур ITF W60, Беркли, Калифорния, США, хард, квалификация, 1 круг

Анна Познихиренко (Украина, 1) – Катя Вирсхолм (США) – 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.