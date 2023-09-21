Познихиренко вышла во второй круг турнира ITF в Беркли

Украинская теннисистка Анна Познихиренко вышла во второй круг турнира Мирового тура ITF W60 в американском Беркли, Калифорния.

В матче первого круга Познихиренко обыграла французскую теннисистку Марин Парто. В первом сете украинка при счете 2:2 выиграла четыре гейма подряд, сделав два брейка. В начале второй партии теннисистки обменялись брейками, а при счете 4:3 Познихиренко забрала еще один гейм на подаче соперницы, после чего на своей подаче закрыла матч.

Соперницей Анны Познихиренко во втором круге будет местная теннисистка Виктория Ху, которая также в двух сетах обыграла еще одну американку, восьмого номера посева Макенну Джонс.

Мировой тур ITF W60, Беркли, Калифорния, США, хард, 1 круг

Анна Познихиренко (Украина) – Марин Парто (США) – 6:2, 6:3