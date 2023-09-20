Познихиренко вышла в основную сетку турнира ITF в Беркли
Анна Познихиренко обыграла теннисистку из Австралии
Украинская теннисистка Анна Познихиренко вышла в основную сетку турнира Мирового тура ITF W60 в американском Беркли, Калифорния.
В финале квалификации турнира Познихиренко, сеяная под первым номером, в двух сетах уверенно обыграла австралийскую теннисистку, 11-ю сеяную Элисию Болтон.
В первом круге основной сетки Анна Познихиренко сыграет против еще одной победительницы квалификации, француженки Марин Парто. В 2017-м году украинка обыграла ее в трех сетах на грунтовом турнире ITF во французском Гавре.
Мировой тур ITF W60, Беркли, Калифорния, США, хард, квалификация, финал
Анна Познихиренко (Украина, 1) – Элисия Болтон (Австралия, 11) – 7:5, 6:3
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