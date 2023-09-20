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ITF
20 сентября 2023, 23:58 | Обновлено 20 сентября 2023, 23:59
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0

Познихиренко вышла в основную сетку турнира ITF в Беркли

Анна Познихиренко обыграла теннисистку из Австралии

20 сентября 2023, 23:58 | Обновлено 20 сентября 2023, 23:59
30
0
Познихиренко вышла в основную сетку турнира ITF в Беркли
ФТУ. Анна Познихиренко

Украинская теннисистка Анна Познихиренко вышла в основную сетку турнира Мирового тура ITF W60 в американском Беркли, Калифорния.

В финале квалификации турнира Познихиренко, сеяная под первым номером, в двух сетах уверенно обыграла австралийскую теннисистку, 11-ю сеяную Элисию Болтон.

В первом круге основной сетки Анна Познихиренко сыграет против еще одной победительницы квалификации, француженки Марин Парто. В 2017-м году украинка обыграла ее в трех сетах на грунтовом турнире ITF во французском Гавре.

Мировой тур ITF W60, Беркли, Калифорния, США, хард, квалификация, финал

Анна Познихиренко (Украина, 1) – Элисия Болтон (Австралия, 11) – 7:5, 6:3

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Анна Познихиренко
Источник Sport.ua
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