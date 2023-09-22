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  4. Познихиренко выбыла из турнира ITF в Беркли
ITF
22 сентября 2023, 02:33 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:34
14
0

Познихиренко выбыла из турнира ITF в Беркли

Анна Познихиренко в двух сетах проиграла Виктории Ху

22 сентября 2023, 02:33 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:34
14
0
Познихиренко выбыла из турнира ITF в Беркли
ФТУ. Анна Познихиренко

Украинская теннисистка Анна Познихиренко завершила выступления на турнире Мирового тура ITF W60 в американском Беркли, Калифорния.

В матче второго круга Познихиренко не смогла обыграть местную теннисистку Викторию Ху. В первом сете украинка вела 4:1, однако отдала две своих подачи подряд. В итоге партия перешла в тай-брейк, который прошел под диктовку американки. Во втором сете Ху повела 3:0, затем Познихиренко сделала брейк. Но развить инициативу украинка не смогла – американская теннисистка выиграла еще три гейма подряд и матч.

Мировой тур ITF W60, Беркли, Калифорния, США, хард, 2 круг

Виктория Ху (США) – Анна Познихиренко (Украина) – 7:6 (7:2), 6:1

По теме:
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Анна Познихиренко
Источник Sport.ua
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