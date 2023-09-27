Познихиренко сыграет в основе турнира ITF в Темплтоне
В финале квалификации Анна Познихиренко разгромила Марию Козыреву
Украинская теннисистка Анна Познихиренко вышла в основную сетку турнира Мирового тура ITF W60 в американском Темплтоне.
В финале квалификации украинка разгромно обыграла Марию Козыреву. Первый сет Познихиренко забрала с сухим светом, а во втором отдала только два гейма.
Первой соперницей Анны Познихиренко будет американская теннисистка Луиза Чирико, с которой украинка ранее не играла. В случае победы, во втором круге Познихиренко сыграет против пятой сеяной, еще одной американки Энн Ли, которая в первом круге в трех сетах обыграла Лив Ховде также из США.
Мировой тур ITF W60, Темплтон, США, хард, квалификация, финал
Анна Познихиренко (Украина, 15) – Мария Козырева – 6:0, 6:2.
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