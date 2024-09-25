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  4. Первый матч в сезоне. Лопата удачно реализовала уайлд-кард на турнире в США
ITF
25 сентября 2024, 08:04 |
186
0

Первый матч в сезоне. Лопата удачно реализовала уайлд-кард на турнире в США

Анастасия с победы начала выступления на турнире в Темплтоне

25 сентября 2024, 08:04 |
186
0
Первый матч в сезоне. Лопата удачно реализовала уайлд-кард на турнире в США
ITF. Анастасия Лопата

Украинская теннисистка Анастасия Лопата вернулась на корт на хардовых соревнованиях ITF W75 в Темплтоне, США.

В первом раунде основы 19-летняя украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, переиграла канадку Карсон Бренстайн (№275 WTA).

Темплтон. Первый круг
Анастасия Лопата (Украина) – Карсон Бренстайн (Канада) – 6:1, 6:1

Для Лопаты это был первый матч в сезоне, с декабря прошлого года она матчей не проводила.

Во следующем раунде Анастасия сразится со второй ракеткой Канады Ребеккой Марино (№133 WTA).

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Анастасия Лопата ITF Темплтон
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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