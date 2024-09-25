Первый матч в сезоне. Лопата удачно реализовала уайлд-кард на турнире в США
Анастасия с победы начала выступления на турнире в Темплтоне
Украинская теннисистка Анастасия Лопата вернулась на корт на хардовых соревнованиях ITF W75 в Темплтоне, США.
В первом раунде основы 19-летняя украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, переиграла канадку Карсон Бренстайн (№275 WTA).
Темплтон. Первый круг
Анастасия Лопата (Украина) – Карсон Бренстайн (Канада) – 6:1, 6:1
Для Лопаты это был первый матч в сезоне, с декабря прошлого года она матчей не проводила.
Во следующем раунде Анастасия сразится со второй ракеткой Канады Ребеккой Марино (№133 WTA).
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