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  4. Барбора КРЕЙЧИКОВА: «Надеялась выиграть в Сан-Диего хотя бы матч»
WTA
17 сентября 2023, 16:56 | Обновлено 17 сентября 2023, 16:57
162
0

Барбора КРЕЙЧИКОВА: «Надеялась выиграть в Сан-Диего хотя бы матч»

Чешская теннисистка – о победе на турнире WTA 500

17 сентября 2023, 16:56 | Обновлено 17 сентября 2023, 16:57
162
0
Барбора КРЕЙЧИКОВА: «Надеялась выиграть в Сан-Диего хотя бы матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала победу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

«Я приехала сюда с не очень хорошей статистикой после травмы, фактически не выиграв ни одного матча. Поэтому я просто приехала сюда и очень надеялась и верила, что смогу одержать первую победу и от этого отталкиваться. Очень приятно в итоге сидеть здесь, выиграв титул», – сказала Крейчикова.

Отметим, что после Уимблдонского турнира Крейчикова проиграла три матча подряд и начала выигрывать только в Сан-Диего.

С понедельника Барбора вернется в первую десятку мирового рейтинга.

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Барбора Крейчикова София Кенин WTA Сан-Диего
Источник WTA
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