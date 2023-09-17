Барбора КРЕЙЧИКОВА: «Надеялась выиграть в Сан-Диего хотя бы матч»

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала победу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

«Я приехала сюда с не очень хорошей статистикой после травмы, фактически не выиграв ни одного матча. Поэтому я просто приехала сюда и очень надеялась и верила, что смогу одержать первую победу и от этого отталкиваться. Очень приятно в итоге сидеть здесь, выиграв титул», – сказала Крейчикова.

Отметим, что после Уимблдонского турнира Крейчикова проиграла три матча подряд и начала выигрывать только в Сан-Диего.

С понедельника Барбора вернется в первую десятку мирового рейтинга.