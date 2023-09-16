WTA16 сентября 2023, 15:22 | Обновлено 16 сентября 2023, 15:36
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Обидчица Калининой поборется за титул в Сан-Диего
Чешка Крейчикова вышла в финал американского турнира
16 сентября 2023, 15:22 | Обновлено 16 сентября 2023, 15:36
77
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На турнире WTA 500 в Сан-Диего определились участницы финальной встречи.
Трофей между собой разыграют чешка Барбора Крейчикова, которая во втором круге, напомним, переиграла украинку Ангелину Калинину, и американка София Кенин.
В 1/2 финала Крейчикова обыграла Даниэлу Коллинз из США, а Кенин одержала победу над соотечественницей Эммой Наварро.
WTA 500 Сан-Диего. 1/2 финала
София Кенин (США) – Эмма Наварро (США) – 6:2, 5:7, 6:4
Барбора Крейчикова (Чехия, 4)– Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 7:5, 6:2
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