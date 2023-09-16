Обидчица Калининой поборется за титул в Сан-Диего

На турнире WTA 500 в Сан-Диего определились участницы финальной встречи.

Трофей между собой разыграют чешка Барбора Крейчикова, которая во втором круге, напомним, переиграла украинку Ангелину Калинину, и американка София Кенин.

В 1/2 финала Крейчикова обыграла Даниэлу Коллинз из США, а Кенин одержала победу над соотечественницей Эммой Наварро.

WTA 500 Сан-Диего. 1/2 финала

София Кенин (США) – Эмма Наварро (США) – 6:2, 5:7, 6:4

Барбора Крейчикова (Чехия, 4)– Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 7:5, 6:2