Калинина проиграла во втором круге турнира в Сан-Диего
Ангелина не справилась с сеянной Барборой Крейчиковой
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) завершила свои выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
Во втором круге соревнований Калинина встретилась с Барборой Крейчиковой из Чехии, которая имеет четвертый номер посева. Встреча завершилась победой чешской теннисистки в двух сетах.
WTA Сан-Диего. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – 3:6, 2:6
Это была третья в истории очная встреча теннисисток и в третий победу одержала Крейчикова.
В следующем круге турнира Барбора Крейчикова сразится против Беатрис Хаддад Майи (№20 WTA) или же Марты Костюк (№45 WTA).
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