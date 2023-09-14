Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина проиграла во втором круге турнира в Сан-Диего
WTA
14 сентября 2023, 03:21 |
117
1

Калинина проиграла во втором круге турнира в Сан-Диего

Ангелина не справилась с сеянной Барборой Крейчиковой

14 сентября 2023, 03:21 |
117
1
Калинина проиграла во втором круге турнира в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) завершила свои выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Во втором круге соревнований Калинина встретилась с Барборой Крейчиковой из Чехии, которая имеет четвертый номер посева. Встреча завершилась победой чешской теннисистки в двух сетах.

WTA Сан-Диего. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – 3:6, 2:6

Это была третья в истории очная встреча теннисисток и в третий победу одержала Крейчикова.

В следующем круге турнира Барбора Крейчикова сразится против Беатрис Хаддад Майи (№20 WTA) или же Марты Костюк (№45 WTA).

По теме:
По стопам Калининой. Остапенко завершила выступления на турнире в Сан-Диего
Ангелина Калинина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Сан-Диего Ангелина Калинина Барбора Крейчикова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо заявило Владислава Супрягу на чемпионат Украины
Футбол | 13 сентября 2023, 20:04 19
Динамо заявило Владислава Супрягу на чемпионат Украины
Динамо заявило Владислава Супрягу на чемпионат Украины

Форвард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы

ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
Теннис | 13 сентября 2023, 20:14 5
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с

Меган Лаки живет счастливой жизнью

Ярмоленко побил рекорд Шевченко и Пятова
Футбол | 13.09.2023, 11:01
Ярмоленко побил рекорд Шевченко и Пятова
Ярмоленко побил рекорд Шевченко и Пятова
Старший сын Мальдини завершил карьеру в 27 лет
Футбол | 13.09.2023, 11:55
Старший сын Мальдини завершил карьеру в 27 лет
Старший сын Мальдини завершил карьеру в 27 лет
Кубок Дэвиса. 2-й день. Сенсационные поражения Испании и Италии, победа США
Теннис | 14.09.2023, 00:19
Кубок Дэвиса. 2-й день. Сенсационные поражения Испании и Италии, победа США
Кубок Дэвиса. 2-й день. Сенсационные поражения Испании и Италии, победа США
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
І так довго на турнірі затрималася, аж цілу Плішкову перемогла. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
12.09.2023, 23:59 3
Футбол
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
12.09.2023, 17:25
Война
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
13.09.2023, 16:39
Волейбол
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
13.09.2023, 12:59 4
Бокс
Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024
Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024
13.09.2023, 00:23 4
Футбол
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
12.09.2023, 22:17 12
Теннис
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
12.09.2023, 06:45
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
12.09.2023, 18:49 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем