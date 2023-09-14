Калинина проиграла во втором круге турнира в Сан-Диего

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) завершила свои выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Во втором круге соревнований Калинина встретилась с Барборой Крейчиковой из Чехии, которая имеет четвертый номер посева. Встреча завершилась победой чешской теннисистки в двух сетах.

WTA Сан-Диего. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – 3:6, 2:6

Это была третья в истории очная встреча теннисисток и в третий победу одержала Крейчикова.

В следующем круге турнира Барбора Крейчикова сразится против Беатрис Хаддад Майи (№20 WTA) или же Марты Костюк (№45 WTA).