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Чемпионат Франции
ПСЖ
15.09.2023 22:00 - : -
Ницца
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Франция
15 сентября 2023, 17:23 | Обновлено 15 сентября 2023, 17:32
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ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок 5-го тура Лиги 1 состоится 15 сентября в 22:00 по Киеву

15 сентября 2023, 17:23 | Обновлено 15 сентября 2023, 17:32
160
0
ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября на Парк де Пренс пройдет матч 5-го тура Лиги 1 чемпионата Франции, в котором ПСЖ встретится с Ниццей. Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда в прошлом сезоне в очередной раз не достигла своей, по сути, единственной цели – добиться наконец-то успеха в Лиге чемпионов. По сути, уже тогда было понятно, что Кристоф Галтье обречен и не сохранит тренерский пост – его в итоге летом сменил Луис Энрике. Обновили состав, без сожалений расставшись с рядом возрастных звезд, от Серхио Рамоса и до Месси с Неймаром. Верратти в Катар продали и вовсе аж 10 сентября. Но при этом не отпустив главный свой актив, Мбаппе, хотя тот явно не намеревался оставаться. В новом сезоне, похоже, испытывая серьезные проблемы с мотивацией и настроем, гранд начал с пары ничьих, с Лорьяном и Тулузой. Но потом набрали обороты, оформив уверенные 3:1 с Лансом, а Лион на выезде и вовсе разгромив 4:1.

Ницца

Клуб сейчас имеет серьезных инвесторов, в лице британского концерна Ineos. Но пока что кадровые решения менеджмента себя не оправдываются. Понимая, что бросить вызов ПСЖ невозможно, орлята хотели подняться в топ-3, вернутьмя в Лигу чемпионов. Но не получалось, в прошлом сезоне и вовсе скатились на девятое место, оставшись вообще без еврокубков. Сейчас и новичков набрали, и тренера нового пригласили, кстати, снова иностранца, но не раскрученного – итальянца Фариоли. Франческо начинал на новом месте с трех кряду ничьих, с Лиллем, Лорьяном (дважды по 1:1) и Лионом (0:0), и только со Страсбуром перед паузой на матчи сборных оформили наконец-то уверенные, гроссмейстерские 2:0. Впрочем, нужно победы брать чаще, чтобы побороться за цель – задачи на сезон точно не меняли.

Статистика личных встреч

У Ниццы было 3 поединка кряду без поражений. Но в прошлом сезоне ПСЖ наконец-то смог выжать максимум с орлятами, выиграв оба поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости зацепятся даже за ничью. Рекомендуем ставить на ПСЖ при форе –1,0 голов (коэффициент – 1,69).

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Источник Sport.ua
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