Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Мбаппе не спас ПСЖ от поражения в матче с Ниццей
Чемпионат Франции
ПСЖ
15.09.2023 22:00 – FT 2 : 3
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
16 сентября 2023, 00:12 | Обновлено 16 сентября 2023, 00:31
260
0

Дубль Мбаппе не спас ПСЖ от поражения в матче с Ниццей

Победу гостям принес дубль Терема Моффи и гол Гаэтана Лаборда

16 сентября 2023, 00:12 | Обновлено 16 сентября 2023, 00:31
260
0
Дубль Мбаппе не спас ПСЖ от поражения в матче с Ниццей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле проиграл «Ницце» со счетом 2:3.

Дублем за «ПСЖ» отметился французский форвард Килиан Мбаппе (29 и 87 мин), но это не спасло хозяев от поражения.

Победу гостям принес дубль Терема Моффи (21 и 68 мин), еще один гол для «Ниццы» забил Гаэтан Лаборд (53 мин).

«ПСЖ» с 8 очками занимает 3-е место в Лиге 1, а «Ницца» поднялась на 2-ю позицию (9 баллов). Лидирует Монако (10 пунктов).

Лига 1. 5-й тур, 15 сентября

ПСЖ – Ницца – 2:3

Голы: Мбаппе, 29, 87 – Моффи, 21, 68, Лаборд, 53

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Ницца).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ницца).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Ницца).
По теме:
ПСЖ – Ницца – 2:3. Дубли Мбаппе и Моффи. Видео голов и обзор матча
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
Райо Вальекано одержал убедительную победу против Алавеса
Ницца Лига 1 чемпионат Франции по футболу ПСЖ ПСЖ - Ницца видео голов и обзор Килиан Мбаппе Гаэтан Лаборд Терем Моффи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Футбол | 15 сентября 2023, 23:59 1
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло

В матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Вестерло» дома уступил «Антверпену»

Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
Футзал | 15 сентября 2023, 22:34 1
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию

Подопечные Косенко с разгромной победы стартовали в элитном раунде отбора на ЧМ-2024

Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Футбол | 15.09.2023, 20:26
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Футбол | 15.09.2023, 09:00
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Олег ГОЛОДЮК: «Мы очень гордимся ребятами»
Футбол | 15.09.2023, 22:09
Олег ГОЛОДЮК: «Мы очень гордимся ребятами»
Олег ГОЛОДЮК: «Мы очень гордимся ребятами»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
14.09.2023, 17:18 37
Футбол
Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
15.09.2023, 06:05 47
Футбол
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
14.09.2023, 18:11 1
Футбол
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
14.09.2023, 16:58 4
Футбол
Сборная Польши стала первым финалистом чемпионата Европы
Сборная Польши стала первым финалистом чемпионата Европы
14.09.2023, 21:35
Волейбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
15.09.2023, 00:20
Волейбол
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
14.09.2023, 09:44 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем