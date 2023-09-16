В матче 5-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле проиграл «Ницце» со счетом 2:3.

Дублем за «ПСЖ» отметился французский форвард Килиан Мбаппе (29 и 87 мин), но это не спасло хозяев от поражения.

Победу гостям принес дубль Терема Моффи (21 и 68 мин), еще один гол для «Ниццы» забил Гаэтан Лаборд (53 мин).

«ПСЖ» с 8 очками занимает 3-е место в Лиге 1, а «Ницца» поднялась на 2-ю позицию (9 баллов). Лидирует «Монако» (10 пунктов).

Лига 1. 5-й тур, 15 сентября

ПСЖ – Ницца – 2:3

Голы: Мбаппе, 29, 87 – Моффи, 21, 68, Лаборд, 53

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Моффи, 21 мин.

ГОЛ! 1:1. Мбаппе, 29 мин.

ГОЛ! 1:2. Лаборд, 53 мин.

ГОЛ! 1:3. Моффи, 68 мин.

ГОЛ! 2:3. Мбаппе, 87 мин.