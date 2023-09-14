Сестры Колб сенсационно вышли в паре в финал турнира во Франции

Украинские теннисистки Мария и Надежда Колб пробились в финал парного разряда на турнире ITF W80 во французском городе Ле-Небур.

В матче 1/2 финала сестры Колб переиграли британку Эмили Эпплтон и Изабель Хаверлаг из Нидерландов, у которых был первый номер посева. Встреча продолжалась 56 минут.

ITF W80 Ле-Небур. Пары. 1/2 финала

Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг (США / Нидерланды) – Марина Колб / Надежда Колб (Украина) – 1:6, 3:6

В финале турнира украинки сыграют против или Тифани Леметр / Васанти Шинде (Франция / Индия), или француженки Фионы Ферро и Александры Корнеевой.

Напомним, в 1/4 финала сестры Колб добились победы над американско-румынской парой Кьяра Шолл / Арина Габриэла Василеску.