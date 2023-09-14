Сестры Колб вышли в паре в 1/2 финала на турнире во Франции

Украинские теннисистки Мария и Надежда Колб вышли в полуфинал парного разряда на турнире ITF W80, который проходит во французском городе Ле-Небур.

Во встрече 1/4 финала сестры Колб добились победы над американско-румынской парой Кьяра Шолл / Арина Габриэла Василеску.

ITF W80 Ле-Небур. Пары. 1/4 финала

Кьяра Шолл / Арина Габриэла Василеску (США / Румыния) – Марина Колб / Надежда Колб (Украина) – 5:7, 6:1, 6:10.

В 1/2 финала украинки сыграют против британки Эмили Эпплтон и Изабель Хаверлаг из Нидерландов.