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ITF
14 сентября 2023, 05:44 | Обновлено 14 сентября 2023, 05:55
187
0

Сестры Колб вышли в паре в 1/2 финала на турнире во Франции

Украинки успешны в Ле-Небуре

14 сентября 2023, 05:44 | Обновлено 14 сентября 2023, 05:55
187
0
Сестры Колб вышли в паре в 1/2 финала на турнире во Франции
ITF. Марина и Надежда Колб

Украинские теннисистки Мария и Надежда Колб вышли в полуфинал парного разряда на турнире ITF W80, который проходит во французском городе Ле-Небур.

Во встрече 1/4 финала сестры Колб добились победы над американско-румынской парой Кьяра Шолл / Арина Габриэла Василеску.

ITF W80 Ле-Небур. Пары. 1/4 финала

Кьяра Шолл / Арина Габриэла Василеску (США / Румыния) – Марина Колб / Надежда Колб (Украина) – 5:7, 6:1, 6:10.

В 1/2 финала украинки сыграют против британки Эмили Эпплтон и Изабель Хаверлаг из Нидерландов.

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Марина Колб Надежда Колб
Источник Sport.ua
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