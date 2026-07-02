Стародубцева / Стернс – Хаверлаг / Удварди. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда Уимблдона
2 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет выступления в парном разряде Уимблдона-2026.
В стартовом матче украинка с напарницей Пейтон Стернс (США) сыграют против тандема Изабель Хаверлаг (Нидерланды) / Панна Удварди (Венгрия). Поединок ориентировочно стартует в 15:20 по Киеву.
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Это первое очное противостояние тандемов.
Победительницы поединка в 1/16 финала поборются либо с Надеждой Киченок и Макото Ниномией, либо с Эйжей Мухаммад и Фанни Штолар.
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