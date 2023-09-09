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US Open
09 сентября 2023, 17:17 | Обновлено 09 сентября 2023, 17:27
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0

Рохан Бопанна в финале US Open проявил спортивное поведение

Индийский теннисист сдал розыгрыш после ошибки рефери

09 сентября 2023, 17:17 | Обновлено 09 сентября 2023, 17:27
139
0
Рохан Бопанна в финале US Open проявил спортивное поведение
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэттью Эбден и Рохан Бопанна

В финале US Open 2023 в парном разряде индийский теннисист Рохан Бопанна показал пример спортивного поведения после ошибки рефери в третьем сете.

При счете 2:4 напарник Бопанны Мэттью Эбден, пробивая кросс, попал индийцу в правый локоть, от которого мяч срикошетил через сетку и принес Бопанне и Эбдену очко. Рефери не заметил касания, однако сам Бопанна сообщил об этом и сдал розыгрыш.

«Когда Мэтт пробил, то мяч попал мне в локоть. Не думаю, что кто-то это увидел, так что я сообщил об этом сам. Таким я был всю свою карьеру и чувствую, что если что-то неправильно, – без разницы, какой счет, или что происходит в матче, – если что-то неправильно, то это неправильно. Я сразу пошел к рефери и сказал, что мяч задел меня. Думаю, она тоже не сразу поняла, что произошло», – сказал Бопанна.

«Единственным на стадионе, кто видел касание, был я, потому что я был прямо за тобой. Так что я увидел, как мяч немного срикошетил», – добавил Эбден.

Напомним, что Джо Солсбери и Раджив Рам стали первыми в Открытую Эру и первыми за более, чем сто лет теннисистами, которые выиграли US Open три раза подряд.

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Рохан Бопанна Мэттью Эбден Джо Солсбери Раджив Рам US Open
Источник ATP Tour
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