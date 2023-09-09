Рам и Солсбери стали чемпионами US Open в парном разряде
Раджив Рам и Джо Солсбери первыми в Открытой Эре выиграли американский мэйджор три раза подряд
Американский теннисист Раджив Рам и англичанин Джо Солсбери стали чемпионами US Open 2023 в парном разряде.
В финале Рам и Солсбери, проиграв первый сет, в трех сетах обыграли австралийца Мэттью Эбдена и индийского теннисиста Рохана Бопанну.
Таким образом Раджив Рам и Джо Солсбери стали первой за более, чем столетие, и первой в Открытой Эре парой, которая выиграла американский мэйджор трижды подряд. Последними, кому это удавалось были американцы Том Банди и Морис Маклафлин в 1912-1914 годах.
US Open 2023, мужчины, пары
Финал
Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания, 3) – Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия, 6) – 2:6, 6:3, 6:4.
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