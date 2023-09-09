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US Open
09 сентября 2023, 03:46 | Обновлено 09 сентября 2023, 03:49
94
0

Рам и Солсбери стали чемпионами US Open в парном разряде

Раджив Рам и Джо Солсбери первыми в Открытой Эре выиграли американский мэйджор три раза подряд

09 сентября 2023, 03:46 | Обновлено 09 сентября 2023, 03:49
94
0
Рам и Солсбери стали чемпионами US Open в парном разряде
USTA. Раджив Рам и Джо Солсбери

Американский теннисист Раджив Рам и англичанин Джо Солсбери стали чемпионами US Open 2023 в парном разряде.

В финале Рам и Солсбери, проиграв первый сет, в трех сетах обыграли австралийца Мэттью Эбдена и индийского теннисиста Рохана Бопанну.

Таким образом Раджив Рам и Джо Солсбери стали первой за более, чем столетие, и первой в Открытой Эре парой, которая выиграла американский мэйджор трижды подряд. Последними, кому это удавалось были американцы Том Банди и Морис Маклафлин в 1912-1914 годах.

US Open 2023, мужчины, пары

Финал

Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания, 3) – Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия, 6) – 2:6, 6:3, 6:4.

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US Open 2023 Раджив Рам Джо Солсбери Рохан Бопанна Мэттью Эбден
Источник Sport.ua
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