Рам и Солсбери стали чемпионами US Open в парном разряде

Американский теннисист Раджив Рам и англичанин Джо Солсбери стали чемпионами US Open 2023 в парном разряде.

В финале Рам и Солсбери, проиграв первый сет, в трех сетах обыграли австралийца Мэттью Эбдена и индийского теннисиста Рохана Бопанну.

Таким образом Раджив Рам и Джо Солсбери стали первой за более, чем столетие, и первой в Открытой Эре парой, которая выиграла американский мэйджор трижды подряд. Последними, кому это удавалось были американцы Том Банди и Морис Маклафлин в 1912-1914 годах.

US Open 2023, мужчины, пары

Финал

Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания, 3) – Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия, 6) – 2:6, 6:3, 6:4.