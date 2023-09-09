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US Open
09 сентября 2023, 16:47 | Обновлено 09 сентября 2023, 16:48
48
0

Джо СОЛСБЕРИ: «Партнерство с Рамом – особенное»

Трехкратный чемпион US Open – про историческую победу на американском мэйджоре

09 сентября 2023, 16:47 | Обновлено 09 сентября 2023, 16:48
48
0
Джо СОЛСБЕРИ: «Партнерство с Рамом – особенное»
USTA. Джо Солсбери и Раджив Рам

Трехкратный чемпион US Open в парном разряде Джо Солсбери поделился эмоциями после выигрыша американского мэйджора в третий раз подряд.

«Это партнерство – особенное. Мы играем вместе уже пять лет и стали очень близки, особенно – на корте. И мы знаем, что выложимся полностью. Будем бороться и показывать все, на что способны, до самого конца. Так было сегодня», — сказал Солсбери.

Напомним, что Раджив Рам и Джо Солсбери стали первыми теннисистами в Открытую Эру и первыми за более, чем сто лет, которые выиграли американский мэйджор в парном разряде три раза подряд.

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US Open 2023 Джо Солсбери Раджив Рам
Источник ATP Tour
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