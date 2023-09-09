Джо СОЛСБЕРИ: «Партнерство с Рамом – особенное»

Трехкратный чемпион US Open в парном разряде Джо Солсбери поделился эмоциями после выигрыша американского мэйджора в третий раз подряд.

«Это партнерство – особенное. Мы играем вместе уже пять лет и стали очень близки, особенно – на корте. И мы знаем, что выложимся полностью. Будем бороться и показывать все, на что способны, до самого конца. Так было сегодня», — сказал Солсбери.

Напомним, что Раджив Рам и Джо Солсбери стали первыми теннисистами в Открытую Эру и первыми за более, чем сто лет, которые выиграли американский мэйджор в парном разряде три раза подряд.