Маркета Вондроушова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open
7 сентября девятая ракетка мира Маркета Воншроушова в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Мэдисон Киз из США (№17 WTA).
Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Арины Соболенко (№2 WTA).
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