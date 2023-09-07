Маркета Вондроушова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 сентября девятая ракетка мира Маркета Воншроушова в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Мэдисон Киз из США (№17 WTA).

Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Арины Соболенко (№2 WTA).

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