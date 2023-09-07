Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Маркета Вондроушова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
07 сентября 2023, 00:07 | Обновлено 07 сентября 2023, 00:08
134
0

Маркета Вондроушова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open

07 сентября 2023, 00:07 | Обновлено 07 сентября 2023, 00:08
134
0
Маркета Вондроушова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

7 сентября девятая ракетка мира Маркета Воншроушова в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Мэдисон Киз из США (№17 WTA).

Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Арины Соболенко (№2 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Определился предпоследний участник 1/2 финала US Open у мужчин
Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МУХОВА: «Не сразу поняла, как не травмироваться почти после каждого матча»
смотреть онлайн US Open 2023 Маркета Вондроушова Мэдисон Киз
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
Футбол | 06 сентября 2023, 09:14 4
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука

Николай поблагодарил капитана «Динамо»

ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Осиек
Футбол | 06 сентября 2023, 18:01 9
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Осиек
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Гармаш перешел в Осиек

Полузащитник все-таки покинул «Динамо»

62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
Футбол | 06.09.2023, 17:05
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
Шелтон сделал смелое заявление перед встречей с Джоковичем
Теннис | 06.09.2023, 11:23
Шелтон сделал смелое заявление перед встречей с Джоковичем
Шелтон сделал смелое заявление перед встречей с Джоковичем
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
Бокс | 06.09.2023, 13:37
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
Рой Джонс рассказал, почему все фанаты бокса рады победе Усика над Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
05.09.2023, 15:17 35
Футбол
Мухова вышла в полуфинал US Open
Мухова вышла в полуфинал US Open
06.09.2023, 04:11 3
Теннис
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
05.09.2023, 00:19 34
Футбол
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
06.09.2023, 08:13 5
Теннис
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
06.09.2023, 13:07 1
Бокс
Серхио Рамос – красавчик. Но в его истории вряд ли будет хеппи-энд
Серхио Рамос – красавчик. Но в его истории вряд ли будет хеппи-энд
06.09.2023, 06:47 10
Футбол
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
05.09.2023, 22:27 19
Футбол
Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
05.09.2023, 20:22 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем