Экс-перва ракетка мира планирует вернуться в Тур в январе следующего года

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер готовится к возвращению в WTA-тур в январе 2024 года.

Сообщается, что она занимается подготовкой вместе со своим бывшим тренером Торбеном Бельцем в своей академии в Пущиково (Польша). В планах Анжелик провести два турнира перед Открытым чемпионатом Австралии, который она выиграла в 2016 году.

Отметим, что в феврале 2023 года Кербер родила дочку, которую назвали Лианой.

Торбен Бельц до недавнего времени тренировал эстону Анетт Контавейт, которая завершила карьеру. До этого он в течение пяти месяцев тренировал Эмму Радукану. Именно под руководством немецкого специалиста Кербер становилась первой ракеткой мира.

Анжелик Кербер в своей карьере трижды побеждала на турнирах серии Grand Slam - Australian Open-2016, US Open-2016 и Уимблдон-2018. Ко всему прочему, 2016 год она завершила в ранге первой ракетки мира.