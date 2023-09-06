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WTA
06 сентября 2023, 10:40 | Обновлено 06 сентября 2023, 11:20
569
1

Экс-перва ракетка мира планирует вернуться в Тур в январе следующего года

Анжелик Кербер уже тренируется с бывшим наставником

06 сентября 2023, 10:40 | Обновлено 06 сентября 2023, 11:20
569
1
Экс-перва ракетка мира планирует вернуться в Тур в январе следующего года
Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер готовится к возвращению в WTA-тур в январе 2024 года.

Сообщается, что она занимается подготовкой вместе со своим бывшим тренером Торбеном Бельцем в своей академии в Пущиково (Польша). В планах Анжелик провести два турнира перед Открытым чемпионатом Австралии, который она выиграла в 2016 году.

Отметим, что в феврале 2023 года Кербер родила дочку, которую назвали Лианой.

Торбен Бельц до недавнего времени тренировал эстону Анетт Контавейт, которая завершила карьеру. До этого он в течение пяти месяцев тренировал Эмму Радукану. Именно под руководством немецкого специалиста Кербер становилась первой ракеткой мира.

Анжелик Кербер в своей карьере трижды побеждала на турнирах серии Grand Slam - Australian Open-2016, US Open-2016 и Уимблдон-2018. Ко всему прочему, 2016 год она завершила в ранге первой ракетки мира.

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Анжелик Кербер Торбен Бельц
Источник Sport Bild
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Serhii P.
Їй в січні вже 36 років, фізичні кондиції не ті, що в 27-30 років, коли був її пік плюс довгий простій. Який сенс повертатися, щоб бути посміховиськом?
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