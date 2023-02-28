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WTA
28 февраля 2023, 17:15 | Обновлено 28 февраля 2023, 17:16
788
0

Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam стала мамой

Радостное событие в жизни у немки Анжелик Кербер

28 февраля 2023, 17:15 | Обновлено 28 февраля 2023, 17:16
788
0
Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam стала мамой
Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

35-летняя уроженка Бремена Анжелик Кербер стала мамой – она родила дочь, которую назвали Лианой.

Как известно, из-за беременности немка прервала активные выступления после прошлогоднего Уимблдона.

Анжелик Кербер в своей карьере трижды побеждала на турнирах серии Grand Slam - Australian Open-2016, US Open-2016 и Уимблдон-2018. Ко всему прочему, 2016 год она завершила в ранге первой ракетки мира.

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Анжелик Кербер
Источник Instagram
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