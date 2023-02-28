WTA28 февраля 2023, 17:15 | Обновлено 28 февраля 2023, 17:16
788
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Трехкратная чемпионка турниров Grand Slam стала мамой
Радостное событие в жизни у немки Анжелик Кербер
28 февраля 2023, 17:15 | Обновлено 28 февраля 2023, 17:16
788
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35-летняя уроженка Бремена Анжелик Кербер стала мамой – она родила дочь, которую назвали Лианой.
Как известно, из-за беременности немка прервала активные выступления после прошлогоднего Уимблдона.
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Анжелик Кербер в своей карьере трижды побеждала на турнирах серии Grand Slam - Australian Open-2016, US Open-2016 и Уимблдон-2018. Ко всему прочему, 2016 год она завершила в ранге первой ракетки мира.
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