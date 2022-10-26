Экс-первая ракетка мира и Мануэль Нойер основали компанию

Бывшая первая ракетка мира Анжелик Кербер (Германия) и вратарь сборной Германии Мануэль Нойер основали компанию, выпускающую солнцезащитные и уходовые средства. Она называется Deutsche Cosmetics Works AG.

Проект создан вместе с компанией Paedi Protect, которая производит уходовые средства для детей.

Сообщается, что новый бренд будет называться Newkee, что имеет отсылку к фамилиям Нойер и Кербер. Выпуск состоится в ноябре.

Приоритетом будущей продукции названа «совместимость с кожей благодаря высококачественным ингредиентам, а также экологически чистым и перерабатываемым упаковочным материалам».

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