По стопам Стаховского. Джокович выпустил вино
21-кратный чемпион турниров Grand Slam намерен продавать вино не только в Сербии
Экс-первая ракетка мира и 21-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия) выпустил вино под именным брендом.
Сообщается, что первыми в продажу поступили шардоне и сира 2020 года.
Отметим, что еще в 2016 году Джокович и его семья основали винодельню в сербской Шумадии. Директором предприятия является дядя Новака – Горан.
«Трудностей много, но мы стараемся достичь максимума в этом деле, как и во всем. Даже ракетка Новака не идеальна, но он все равно лучший в мире», – прокомментировал Горан Джокович.
В первой партии 8 500 бутылок. Отмечается, что в планах в следующий раз поставить в два раза больше. Проектная мощность винодельни – 60 000 литров, и Джоковичи намерены продавать его не только в Сербии.
К слову, бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский также создает вина под брендом ACE by Stakhovsky.
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