По стопам Стаховского. Джокович выпустил вино

Экс-первая ракетка мира и 21-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия) выпустил вино под именным брендом.

Сообщается, что первыми в продажу поступили шардоне и сира 2020 года.

Отметим, что еще в 2016 году Джокович и его семья основали винодельню в сербской Шумадии. Директором предприятия является дядя Новака – Горан.

«Трудностей много, но мы стараемся достичь максимума в этом деле, как и во всем. Даже ракетка Новака не идеальна, но он все равно лучший в мире», – прокомментировал Горан Джокович.

В первой партии 8 500 бутылок. Отмечается, что в планах в следующий раз поставить в два раза больше. Проектная мощность винодельни – 60 000 литров, и Джоковичи намерены продавать его не только в Сербии.

К слову, бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский также создает вина под брендом ACE by Stakhovsky.