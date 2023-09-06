9 звезд футбола, которые вернулись на топ-уровень после разрыва крестов

23 августа «Шахтер» официально сообщил о том, что буркинийский центрфорвард команды Лассина Траоре пропустит всю осеннюю часть сезона, так как перенес операцию в Финляндии и теперь будет проходить курс реабилитации. Сообщалось, что у африканца был диагностирован отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Однако ранее, как известно, Траоре перенес две операции по поводу проблем с коленом – в том числе, и по восстановлению крестообразной связки.

Не исключено, что нынешние проблемы Траоре напрямую связаны с предыдущими. В среде спортивных медиков принято считать, что повреждение передней крестообразной связки колена может быть особенно трудным для восстановления, потому что оно часто включает в себя множественные остаточные нарушения, такие как атрофия четырехглавой мышцы, изменения в моделях движения и компенсацию в остальных частях тела (что может привести к компенсаторным травмам). А ведь именно с четырехглавой мышцей Траоре ныне и слег в лазарет…

Впрочем, разрыв передней крестообразной связки колена, как показывает практика, не является приговором для футболистов. Ряд звезд, сталкивавшихся с подобным повреждением, находили в себе силы возвращаться на топ-уровень.

Алан Ширер

Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Ширер

Лучший голеадор в истории английской Премьер-лиги (260 забитых мячей) Алан Ширер разорвал переднюю крестообразную связку на правом колене в дебютном сезоне за «Блэкберн». Тогда «бродяги» заплатили «Саутгемптону» рекордные для британского рынка 3,6 миллиона фунтов за нападающего, который более чем достойно начал чемпионат, записав на свой счет 16 голов и 4 ассиста в 21 поединке, но затем оказался в лазарете и остаток сезона пропустил.

Однако Ширер восстановился, и уже в сезоне-1993/94 отличился 31 забитым мячом в 40 поединках Премьер-лиги, чем помог «Блэкберну» финишировать на втором месте, и был признан Игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов, а еще через год нападающий и вовсе наколотил 34 мяча в 42 матчах, став лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, а также Игроком года, но уже по версии самих футболистов. К слову, по итогам розыгрыша Премьер-лиги-1994/95 «Блэкберн» стал чемпионом Англии (в третий раз в своей истории и впервые с 1914 года), а Ширер летом 1996 года был продан «Ньюкаслу», установив очередной трансферный британский рекорд – 15 миллионов фунтов.

Ширер играл фактически до 36 лет, завершив карьеру летом 2006-го в рядах «Ньюкасла». Ныне он является официальным представителем «сорок» на различных мероприятиях, а также работает экспертом на британском телевидении.

Алессандро Дель Пьеро

Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Дель Пьеро против Дженнаро Гаттузо

Один из лучших итальянских футболистов средины и конца 90-х – начала «нулевых» Алессандро Дель Пьеро разорвал крестообразную связку колена в ноябре 1998 года – на пике своей популярности, так как в предыдущем розыгрыше Серии А нападающий забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач в 32 поединках, что помогло его «Ювентусу» в очередной раз отпраздновать чемпионство.

Без Дель Пьеро «Ювентус» в сезоне-1998/99 финишировал лишь на седьмой строчке в турнирной таблице итальянского чемпионата, а Алессандро проходил лечение и реабилитацию под наблюдением хирургов из США, на что потребовалось около 9 месяцев. Несмотря на тяжелейшую травму, боссы «Ювентуса» вскоре предложили Дель Пьеро продлить контракт, и в будущем форвард показал, что это решение руководства клуба было абсолютно верным. И пускай Алессандро, как считали многие, подрастерял в скорости, зато он в совершенстве освоил роль форварда, действующего из глубины, и помог «Ювентусу» еще трижды выиграть Серию А, а сборной Италии – чемпионат мира в 2006 году.

Завершил карьеру Дель Пьеро в 40-летнем возрасте. Перед этим он два сезона провел в Австралии за «Сидней», а затем ненадолго заглянул на «карнавал» в Индию, где отработал 4-месячный контракт с «Дели Дайнамос». Сейчас Алессандро уже 48 лет, но он не остался активно работать в футболе, а лишь эпизодически появляется в каких-то ролях – то прокомментирует матч, то поучаствует в благотворительном поединке, то просто посетит светское мероприятие накануне какого-то крупного турнира.

Рой Кин

Харизматичный и брутальный ирландец Рой Кин долгие годы был сердцем полузащиты «Манчестер Юнайтед», даже когда там действовали такие топ-исполнители как Райан Гиггз, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм. Тяжелейшую травму крестообразной связки колена Кин получил в сентябре 1997 года в поединке Премьер-лиги против «Лидса» (0:1). Тогда состоялся знаменитый стык ирландца с норвежцем Альфом-Инге Холандом (отцом нынешнего голеадора «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда), после которого последний обвинил Кина в симуляции, чем вызвал яростную реакцию Роя. Впоследствии ирландский хавбек «вернул должок» Альфу-Инге Холанду, когда грубо и прямой ногой сыграл тому прямо в колено в дерби Манчестера в апреле 2001 года (на тот момент норвежец уже являлся футболистом «Сити», где в 2003-м и завершил карьеру).

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин и Альф-Инге Холанд

Пропустив остаток сезона-1997/98, Кин вернулся в следующем, который стал для «Манчестер Юнайтед» невероятно успешным – команда Алекса Фергюсона взяла исторический требл (чемпионат + Кубок Англии, к которым добавила памятную победу над «Баварией» в финале Лиги чемпионов, добытую в компенсированное время). После этого ирландец провел на «Олд Траффорд» еще шесть сезонов, а покинул «Юнайтед» лишь в январе 2006-го, подавшись в «Селтик».

Футбольную карьеру Кин завершил летом 2006-го, когда ему было без малого 35 лет. Сразу после этого Рой с головой окунулся в тренерство, поработав наставником «Сандерленда», «Ипсвича», а также побыв ассистентом у Мартина О'Нила (в сборной Ирландии и «Ноттингем Форест») и Пола Ламберта (в «Астон Вилле»).

Роберто Баджо

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Баджо

Роберто Баджо, которого болельщики любя также называли «Божественным хвостиком» (за прическу) или «Рафаэлем» (за умение творить на поле неимоверные вещи), является одним из лучших итальянских игроков своего поколения, и имеет на своем счету не только два титула чемпиона Италии (по одному с «Ювентусом» и «Миланом»), а также победу в Кубке УЕФА (с «Ювентусом»), но и «Золотой мяч», который нападающий заслуженно получил в 1993 году.

Увы, но почти всю свою профессиональную карьеру Баджо был вынужден оглядываться на проблемы с коленом. Еще в мае 1985-го, когда 18-летний на тот момент Роберто выступал за родную «Виченцу», он порвал крестообразную связку, из-за чего на 500 дней оказался в лазарете, а выйдя оттуда повредил еще и мениск… Тогда многие врачи утверждали, что карьеру Баджо можно считать завершенной, хотя она фактически едва-едва началась. Однако, вопреки мнениям скептиков, Роберто все-таки вернулся на поле и стал совершенно выдающейся личностью для итальянского футбола 90-х годов минувшего века.

И пускай в дальнейшем травмы продолжали докучать Баджо, он играл вплоть до 2004 года. О завершении карьеры футболиста Роберто объявил в рядах «Брешиа», когда ему было уже 37. В 2012 году «Божественный хвостик» получил тренерскую лицензию UEFA Pro, однако пробовать садиться на этот «электрический стул» пока так и не решался, хотя ныне ему уже 56 лет.

Руд ван Нистелрой

Getty Images/Global Images Ukraine. Руд ван Нистелрой против партнера по сборной Джованни ван Бронкхорста

Воспитанник академии скромного «Ден Босха» Руд ван Нистелрой стал настоящей звездой нидерландской Эредивизи, когда в сезоне-1998/99 в рядах ПСВ отличился 31 голом в 34 поединках, а через год наколотил и вовсе в среднем более одного мяча за матч в чемпионате – 29 в 23-х. Это привлекло внимание к нападающему со стороны «Манчестер Юнайтед», который был готов осуществить рекордный для клуба на тот момент трансфер в размере 18,5 миллионов фунтов, однако буквально за несколько дней до завершения сделки ван Нистелрой разорвал крестообразную связку на правом колене. Из-за этой травмы нидерландский форвард выбыл практически на год, но Алекс Фергюсон не побоялся вернуться к его трансферу летом 2001-го, когда ПСВ заработал уже 19 миллионов фунтов.

Вера в способности и талант ван Нистелроя, которую проявил Фергюсон, оказалась пророческой – нидерландец забил 150 мячей в 219 поединках за «красных дьяволов», с которыми строго по разу выиграл все трофеи в Англии (чемпионат, Кубок, Кубок лиги и Суперкубок), а затем был продан в «Реал». Результативную игру ван Нистелрой сумел продемонстрировать и в Мадриде, хотя в сезоне-2008/09 он серьезно повредил мениск, и это де-факто поставило точку на его топовом этапе в карьере. Доигрывал Руд уже в куда более скромных «Гамбурге» и «Малаге».

Летом 2012 года ван Нистелрой завершил карьеру игрока. На тот момент ему было уже 36. Вскоре Руд освоил тренерское ремесло: работал ассистентом Гуса Хиддинка, Данни Блинда и Франка де Бура в национальной сборной Нидерландов, а также длительное время тренировал юношей ПСВ. В сезоне-2022/23 ван Нистелрой был назначен главным тренером «крестьян», с которыми выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов, после чего неожиданно подал в отставку, мотивируя это решение недостатком поддержки со стороны клубного руководства.

Робер Пирес

Getty Images/Global Images Ukraine. Робер Пирес

Великолепный французский вингер Робер Пирес был одним из лучших футболистов английской Премьер-лиги в начале «нулевых». Вместе с «Арсеналом» он дважды становился чемпионом Англии, причем в сезоне-2001/02 отличился аж 15 результативными передачами (а еще 9 голами) в 28 поединках, что помогло французу выиграть звание Игрока года по версии Ассоциации футбольных журналистов. Тот сезон Пирес не сумел даже доиграть до конца, пропустив восемь заключительных туров чемпионата из-за травмы крестообразной связки колена. Это повреждение также оставило Робера за бортом ЧМ-2002, хотя там сборная Франции потерпела форменное фиаско, заняв последнее место в группе с Данией, Сенегалом и Уругваем.

Вернувшись на поле, Пирес продолжил демонстрировать стабильно качественную и результативную игру в трех следующих сезонах: 2002/03 (15 голов, 4 ассиста в 26 матчах), 2003/04 (14 голов, 9 ассистов в 36 матчах), 2004/05 (14 голов, 3 ассиста в 33 матчах). В начале июля 2006 года Робер сменил «Арсенал» на «Вильярреал», а уже в августе получил вторую в карьере травму крестообразной связки колена, от которой вновь смог оправиться и провести еще три полноценных сезона в испанской Ла Лиге.

Летом 2011 года Пирес покинул «Астон Виллу», где в свои уже почти 38 не мог соответствовать высоким стандартам Премьер-лиги. Карьеру игрока француз закончил в марте 2015-го – в 41 год в рядах индийского «Гоа», а в 2016 году работал тренером по индивидуальной подготовке в «Арсенале», когда наставником этой команды еще являлся Арсен Венгер.

Франческо Тотти

Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Римский «Император» также не нуждается в дополнительных представлениях. Франческо Тотти всю профессиональную карьеру провел в родной для него «Роме», и является рекордсменом этого клуба как по числу сыгранных матчей (786), так и по числу забитых мячей (307). В 2001-м Тотти с «Ромой» единственный раз посчастливилось стать чемпионом Италии, а впоследствии «волки» и Франческо еще целых девять раз максимально близко подбирались к титулу, но в итоге каждый раз финишировали вторыми…

Что правда, карьера Тотти в концовке сезона-2007/08 оказалась под вопросом, когда в апреле 2008-го форвард разорвал «кресты», и был вынужден слечь в лазарет. Но Франческо повезло восстановиться всего за четыре месяца, после чего он вернулся на поле и продолжил демонстрировать выдающуюся с точки зрения результативности и лидерских функций игру.

Важной фигурой в игровых построениях «Ромы» Тотти оставался вплоть до сезона-2016/17, по завершении которого решил повесить бутсы на гвоздь – почти в 41 год. Сразу после этого Франческо получил пост директора клуба, но спустя два года ушел с должности, заявив, что вынужден был заниматься «вовсе не тем, чего хотел», и что «договоренности были не соблюдены». Впоследствии Франческо создал в Риме два скаутинговых агентства, специализирующихся на поиске молодых и перспективных футболистов.

Хави

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Хави по праву является одним из лучших футболистов в современной истории «Барселоны». Гениальный полузащитник очаровывал своими потрясающими с точки зрения точности и тайминга передачами, позволяя главному любимцу «Камп Ноу» тех лет Лионелю Месси регулярно пополнять свой бомбардирский «багаж». Однако в декабре 2005 года Хави в поединке против «Вильярреала» разорвал крестообразную связку колена, вследствие чего остался вне футбольного поля на четыре месяца.

Вернувшись, Хави продолжил регулярно выходить на поле, и с тех пор до самого ухода из «Барселоны» регулярно проводил от 30 до 35 матчей в сезоне в рамках Ла Лиги, а всего – до 50 поединков по ходу одного сезона. После тяжелой травмы «крестов» эти цифры выглядят еще более невероятными, как и 23 результативные передачи в 35 матчах, которыми Хави отличился в Ла Лиге-2008/09.

Летом 2015 года, когда Хави было уже 35, он решил покинуть «Барселону» и перебрался в катарский «Аль-Садд», где в статусе игрока провел следующие четыре сезона. В 2019-м Хави был назначен главным тренером «Аль-Садда», а с ноября 2021-го работает коучем родной «Барселоны», которую в минувшем сезоне уже успел привести к титулу чемпиона Испании.

Радамель Фалькао

Getty Images/Global Images Ukraine. Радамель Фалькао

Глядя на карьеру Радамеля Фалькао, закрадывается ощущение, что одна травма крестообразной связи колена в профессиональной карьере футболиста – это сущие пустяки, потому как колумбийский форвард перенес сразу три таких повреждения! Впервые с «крестами» Фалькао оказался в лазарете в ноябре 2005 года, когда еще выступал в Аргентине за «Ривер Плейт». Тогда 19-летний форвард очень спешил вернуться на поле, и когда спустя пару месяцев это произошло, то у него случился рецидив, из-за которого Фалькао был вынужден находится под строгим наблюдением медицинского персонала на протяжении следующих десяти месяцев.

Летом 2009-го Фалькао перебрался в Европу, где успешно показал себя в «Порту» и заслужил 40-миллионный трансфер в «Атлетико». В 2013-м уже 43 миллиона евро за Радамеля заплатил «Монако», где форвард в третий раз в карьере разорвал крестообразную связку. В январе 2014 года Радамель серьезно травмировал теперь уже левое колено (до этого Фалькао рвал «кресты» на правом), и более чем на полгода отправился в лазарет. После этого испытания карьера Фалькао плавно пошла вниз – две неудачные аренды в «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сменились уходом из «Монако» в «Галатасарай» на правах свободного агента. И пускай в Турции колумбийцу удалось практически вернуться на топ-уровень с точки зрения результативности, до топ-уровня в плане соревнований, в которых он принимал участие, уже было довольно далеко.

Впрочем, и сейчас, когда Фалькао уже 37, он все еще является футболистом клуба испанской Ла Лиги – «Райо Вальекано», за который выступает с сентября 2021-го (55 матчей, 8 голов).