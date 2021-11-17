Травмированный Траоре перенесет еще одну операцию на колене

Форвард «Шахтера» получил серьезной травму в матче ЛЧ против «Интера»

  • 17.11.2021 22:03
  • 1561 просмотр
  • 4 комментария
Травмированный Траоре перенесет еще одну операцию на колене
© ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре, который получил травму колена 28 сентября в матче Лиги чемпионов против «Интера» (0:0), находится в одной из клиник Барселоны.

В ближайшее время футболисту из Буркина-Фасо сделают еще одну операцию. Врач «Шахтера» Артур Глущенко рассказал детали оперативного вмешательства:

«При первой операции ему восстановлена капсула сустава, боковая связка и держатель надколенника. Через неделю-две планируем вторую операцию по восстановлению крестообразной связки».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
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    Footbolist
    Footbolist, 17.11.2021 22:37
    +2
    Во попал парень
    Ссылка
    Yura D
    online
    Yura D, 17.11.2021 23:10
    +1
    Для Ахмета он уже не игрок. Нового негра купит
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    Александр Шевченко
    Александр Шевченко, 17.11.2021 23:00
    +1
    10 лимонов на ветер рыжий таракан выкинул, бывает, шо поделать
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    Петр Смирнов
    Петр Смирнов, 17.11.2021 23:36
    0
    Зачем его режут? Это потому что он темнокожий?
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