Травмированный Траоре перенесет еще одну операцию на колене

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре, который получил травму колена 28 сентября в матче Лиги чемпионов против «Интера» (0:0), находится в одной из клиник Барселоны.

В ближайшее время футболисту из Буркина-Фасо сделают еще одну операцию. Врач «Шахтера» Артур Глущенко рассказал детали оперативного вмешательства:

«При первой операции ему восстановлена капсула сустава, боковая связка и держатель надколенника. Через неделю-две планируем вторую операцию по восстановлению крестообразной связки».