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  4. Экс-тренер ПСЖ получил щедрое предложение из Катара
Франция
05 сентября 2023, 22:43 |
189
0

Экс-тренер ПСЖ получил щедрое предложение из Катара

Кристоф Галтье может возглавить «Аль-Духаиль»

05 сентября 2023, 22:43 |
189
0
Экс-тренер ПСЖ получил щедрое предложение из Катара
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Бывший главный тренер «ПСЖ», «Лилля» и «Ниццы» Кристоф Галтье может продолжить карьеру в чемпионате Катара. По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, он получил очень щедрое с финансовой точки зрения предложение от «Аль-Духаиля».

Контракт с 57-летний французским специалистом будет рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.

В прошлом сезоне Кристоф Галтье работал с «ПСЖ», с которым выиграл чемпионский титул в Лиге 1 и Суперкубок Франции. Он был уволен из парижского клуба в начале июля.

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Кристоф Галтье Аль-Духаиль
Источник Николо Скира
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