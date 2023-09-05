Экс-тренер ПСЖ получил щедрое предложение из Катара

Бывший главный тренер «ПСЖ», «Лилля» и «Ниццы» Кристоф Галтье может продолжить карьеру в чемпионате Катара. По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, он получил очень щедрое с финансовой точки зрения предложение от «Аль-Духаиля».

Контракт с 57-летний французским специалистом будет рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.

В прошлом сезоне Кристоф Галтье работал с «ПСЖ», с которым выиграл чемпионский титул в Лиге 1 и Суперкубок Франции. Он был уволен из парижского клуба в начале июля.