ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ завершил сотрудничество с главным тренером

«Пари Сен-Жермен» сообщил о расставании с главным тренером Кристофом Галтье.

Клуб расторг с 56-летним специалистом контракт, действовавший до лета следующего года.

Под руководством Галтье «ПСЖ» завоевал 11-й титул чемпиона Лиги 1, став самым успешным клубом в истории чемпионата Франции.

В конце минувшего сезона появилась информация о том, что во время работы в «Ницце» Галтье позволял себе расистские высказывания и действия. В конце прошлого месяца Галтье был задержан полицией по обвинению в расизме.