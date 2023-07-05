Франция05 июля 2023, 13:36 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ завершил сотрудничество с главным тренером
Кристоф Галтье покинул французский клуб
05 июля 2023, 13:36 |
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«Пари Сен-Жермен» сообщил о расставании с главным тренером Кристофом Галтье.
Клуб расторг с 56-летним специалистом контракт, действовавший до лета следующего года.
Под руководством Галтье «ПСЖ» завоевал 11-й титул чемпиона Лиги 1, став самым успешным клубом в истории чемпионата Франции.
В конце минувшего сезона появилась информация о том, что во время работы в «Ницце» Галтье позволял себе расистские высказывания и действия. В конце прошлого месяца Галтье был задержан полицией по обвинению в расизме.
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