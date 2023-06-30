Франция30 июня 2023, 15:52 |
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Тренер ПСЖ Галтье задержан полицией. Обвиняется в расизме
Серьезные обвинения
30 июня 2023, 15:52 |
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По информации французских СМИ, тренер ПСЖ Кристоф Галтье был задержан полицией по обвинению в расизме.
В конце минувшего сезона появилась информация о том, что во время работы в «Ницце» Галтье позволял себе расистские высказывания и действия.
Тренер все отрицал, однако в рамках расследования было решено его задержать. Вместе с Галтье арестован и его сын.
На этот момент специалист остается тренером ПСЖ, но ожидается, что вскоре клуб новым наставником назначит Луиса Энрике.
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