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  4. Тренер ПСЖ Галтье задержан полицией. Обвиняется в расизме
Франция
30 июня 2023, 15:52 |
758
0

Тренер ПСЖ Галтье задержан полицией. Обвиняется в расизме

Серьезные обвинения

30 июня 2023, 15:52 |
758
0
Тренер ПСЖ Галтье задержан полицией. Обвиняется в расизме
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

По информации французских СМИ, тренер ПСЖ Кристоф Галтье был задержан полицией по обвинению в расизме.

В конце минувшего сезона появилась информация о том, что во время работы в «Ницце» Галтье позволял себе расистские высказывания и действия.

Тренер все отрицал, однако в рамках расследования было решено его задержать. Вместе с Галтье арестован и его сын.

На этот момент специалист остается тренером ПСЖ, но ожидается, что вскоре клуб новым наставником назначит Луиса Энрике.

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ПСЖ Кристоф Галтье чемпионат Франции по футболу расизм
Источник The Athletic
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