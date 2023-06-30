Тренер ПСЖ Галтье задержан полицией. Обвиняется в расизме

По информации французских СМИ, тренер ПСЖ Кристоф Галтье был задержан полицией по обвинению в расизме.

В конце минувшего сезона появилась информация о том, что во время работы в «Ницце» Галтье позволял себе расистские высказывания и действия.

Тренер все отрицал, однако в рамках расследования было решено его задержать. Вместе с Галтье арестован и его сын.

На этот момент специалист остается тренером ПСЖ, но ожидается, что вскоре клуб новым наставником назначит Луиса Энрике.