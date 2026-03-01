ОФИЦИАЛЬНО. Роналду и Бензема не сыграют. Матчи азиатской ЛЧ перенесены

Азиатская конфедерация футбола (АФК) сообщила на официальном сайте о переносе части матчей международных клубных турниров.

Причиной переноса стали боевые действия на Ближнем Востоке.

Таким образом, изменение расписания коснулось клубов из Западного региона, тогда как команды из Восточной Азии сыграют свои матчи по расписанию.

«В связи с развитием ситуации на Ближнем Востоке Азиатская конфедерация футбола (АФК) подтвердила, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов АФК Elite 2025/26 в Западном регионе, изначально запланированные на 2-3 марта 2026 года, будут перенесены.

Кроме того, матчи 1/4 финала Лиги чемпионов АФК Two 2025/26 и Лиги вызова АФК 2025/26 с участием команд из Западного региона, изначально запланированные на 3-4 марта 2026 года, также отложены до дальнейшего уведомления.

Матчи с участием клубов из Восточного региона во всех клубных турнирах АФК пройдут по первоначальному расписанию.

АФК продолжит внимательно следить за быстро меняющейся ситуацией и остается решительной в обеспечении безопасности всех игроков, команд, официальных лиц и болельщиков.

Новый график матчей будет опубликован в ближайшее время», – говорится в заявлении.

Перенесенные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов АФК:

«Аль-Ахли» (ОАЭ) – «Трактор» (Иран);

«Аль-Духайль» (Катар) – «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия);

«Аль-Вахда» (ОАЭ) – «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия);

«Аль-Садд» (Катар) – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

Перенесенные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов АФК 2: