02.09.2023 17:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига03 сентября 2023, 00:06 |
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Ворскла – Александрия – 1:0. Пенальти Скляра, недовольство Ротаня. Видео
Смотрите видеообзор матча 6-го тура УПЛ
03 сентября 2023, 00:06 |
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2 сентября состоялся матч 6-го тура УПЛ между клубами «Ворскла» и «Александрия». Игра завершилась минимальной победой полтавчан со счетом 1:0.
Единственный гол на 29-й минуте забил Александр Скляр с пенальти.
После завершения поединка наставник «Александрии» Руслан Ротань раскритиковал судейство.
УПЛ. 6-й тур. 2 сентября
Ворскла – Александрия – 1:0
Гол: Скляр, 29 (пен.)
Видеообзор:
События матча
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Скляр (Ворскла).
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