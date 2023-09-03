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Ворскла
02.09.2023 17:00 – FT 1 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 00:06 |
138
0

Ворскла – Александрия – 1:0. Пенальти Скляра, недовольство Ротаня. Видео

Смотрите видеообзор матча 6-го тура УПЛ

03 сентября 2023, 00:06 |
138
0
Ворскла – Александрия – 1:0. Пенальти Скляра, недовольство Ротаня. Видео
УПЛ

2 сентября состоялся матч 6-го тура УПЛ между клубами «Ворскла» и «Александрия». Игра завершилась минимальной победой полтавчан со счетом 1:0.

Единственный гол на 29-й минуте забил Александр Скляр с пенальти.

После завершения поединка наставник «Александрии» Руслан Ротань раскритиковал судейство.

УПЛ. 6-й тур. 2 сентября

Ворскла – Александрия – 1:0

Гол: Скляр, 29 (пен.)

Видеообзор:

События матча

29’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Скляр (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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