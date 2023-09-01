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Чемпионат Украины
Ворскла
02.09.2023 17:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 22:43 |
26
0

Ворскла – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

01 сентября 2023, 22:43 |
26
0
Ворскла – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В субботу, 2-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и «Александрия». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла им. А. Бутовского», начало в 17:00.

В шестом туре национального первенства будет не так уж и много противостояний, которые попадают в условную категорию «центральные». Но матч в Полтаве все равно обещает стать достаточно интересным. Подопечные Виктора Скрипника плохо стартовали, но уже два матча кряду идут без поражений, тогда как футболисты Руслана Ротаня в точности наоборот – начали с двух побед, но уже три матча подряд не могут добыть три очка. А еще «полиграфы» продолжают терять важных игроков на трансферном рынке, что вызывает вопросы относительно будущего команды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Ворскла Полтава Александрия текстовая трансляция Ворскла - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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