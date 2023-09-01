В субботу, 2-го сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и «Александрия». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла им. А. Бутовского», начало в 17:00.

В шестом туре национального первенства будет не так уж и много противостояний, которые попадают в условную категорию «центральные». Но матч в Полтаве все равно обещает стать достаточно интересным. Подопечные Виктора Скрипника плохо стартовали, но уже два матча кряду идут без поражений, тогда как футболисты Руслана Ротаня в точности наоборот – начали с двух побед, но уже три матча подряд не могут добыть три очка. А еще «полиграфы» продолжают терять важных игроков на трансферном рынке, что вызывает вопросы относительно будущего команды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.