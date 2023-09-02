Игра до первой ошибки. Ворскла минимально обыграла Александрию

И только мы начали привыкать жить в ритме украинской Премьер-лиги, как вскоре должна начаться первая международная пауза нового сезона, которая снова оставит нас без клубного национального футбола. Однако до этого момента еще нужно было провести все запланированные встречи в рамках шестого тура, среди которых мы бы хотели выделить противостояние в Полтаве.

В этот день на поле стадиона им. А. Бутовского встречались местная «Ворскла» и «Александрия», которые в последние недели повадились ломать устоявшиеся для себя тенденции. Однако если коллектив Виктора Скрипника работал над улучшением собственного положения в турнирной таблице, то подопечные Руслана Ротаня наоборот, тремя матчами подряд без побед только ухудшали ранее достигнутые результаты. А что уж говорить о трансферной политике «полиграфов» на летнем рынке! Болельщики команды вряд ли понимают, чего вообще ожидать в этом сезоне.

Собственно, как не понимали, чего ожидать от команды без ее капитана Владислава Бабогла, который посреди недели за приличные деньги уехал в «Карпаты». В центре защиты «Александрии» от этого игра отнюдь не стала лучше по понятным причинам. В этом мы имели возможность убедиться на 28 минуте, когда Логинов на правом фланге штрафной подкатом задел Челядина, а уже через мгновение Скляр открыл счет ударом в левый угол с отметки.

В этот момент стоило только взглянуть на события на футбольном поле до этого, чтобы понять дальнейшие перспективы этой игры. А они складывались таким образом, что гости почти не держали мяч в ногах, тогда как соперники, хотя и находились за центральной линией, но не настаивали на собственном преимуществе. В итоге мы получили довольно пресный первый тайм с перспективой повторения ситуации и во второй половине игры.

«Ворскла» сделала все зависящее от себя для того, чтобы об «Александрии» мы говорили исключительно по одному поводу. Ротань почему-то решил, что привлечение вратаря Шевченко к розыгрышу мяча в центре поля будет ключевым двигателем изменений в этой игре в пользу его команды, но все эти эксперименты завершились вместе с неудачной попыткой Юрченко от центрального круга наказать соперников за самоуверенность. Кроме этого в действиях «полиграфов» никаких идей не было.

Сразу после международных баталий полтавская «Ворскла» наведается в гости к киевскому «Динамо», а к «Александрии» приедет закарпатский «Минай».

Наши оценки:

«Ворскла» (замены): Нестеренко – б/о.

«Александрия» (замены): Билошевский – 6,0, Джевани – 6,0, Кулаков – 6,0, Скорко – 6,0, Ковалец – 6,0.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Ворскла» – «Александрия» - 1:0

Скляр, 29 (пен.)

Пердута, 61, Исенко, 86, Челядин, 90+1 – Савченко, 84

«Ворскла»: Исенко – Корниенко, Бацула, Сантана, Пердута – Скляр, Павлюк – Челядин, Юрченко (Нестеренко, 88), Кане – Степанюк.

«Александрия»: Шевченко – Эрнандес (Скорко, 70), Савченко, Логинов, Копина – Сигеев (Ковалец, 71), Ващенко (Билошевский, 46), Смирный – Шулянский (Джевани, 63), Андрейчук (Кулаков, 64), Калитвинцев.

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 8 (3) – 8 (1)

Угловые: 6 – 9

Оффсайды: 3 – 0.

ВОРСКЛА - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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