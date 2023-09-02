Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игра до первой ошибки. Ворскла минимально обыграла Александрию
Чемпионат Украины
Ворскла
02.09.2023 17:00 – FT 1 : 0
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 19:00 | Обновлено 02 сентября 2023, 19:42
1016
2

Игра до первой ошибки. Ворскла минимально обыграла Александрию

Команда Виктора Скрипника победила в третьем матче подряд, соперники – не выигрывали четыре кряду

02 сентября 2023, 19:00 | Обновлено 02 сентября 2023, 19:42
1016
2
Игра до первой ошибки. Ворскла минимально обыграла Александрию
УПЛ

И только мы начали привыкать жить в ритме украинской Премьер-лиги, как вскоре должна начаться первая международная пауза нового сезона, которая снова оставит нас без клубного национального футбола. Однако до этого момента еще нужно было провести все запланированные встречи в рамках шестого тура, среди которых мы бы хотели выделить противостояние в Полтаве.

В этот день на поле стадиона им. А. Бутовского встречались местная «Ворскла» и «Александрия», которые в последние недели повадились ломать устоявшиеся для себя тенденции. Однако если коллектив Виктора Скрипника работал над улучшением собственного положения в турнирной таблице, то подопечные Руслана Ротаня наоборот, тремя матчами подряд без побед только ухудшали ранее достигнутые результаты. А что уж говорить о трансферной политике «полиграфов» на летнем рынке! Болельщики команды вряд ли понимают, чего вообще ожидать в этом сезоне.

Собственно, как не понимали, чего ожидать от команды без ее капитана Владислава Бабогла, который посреди недели за приличные деньги уехал в «Карпаты». В центре защиты «Александрии» от этого игра отнюдь не стала лучше по понятным причинам. В этом мы имели возможность убедиться на 28 минуте, когда Логинов на правом фланге штрафной подкатом задел Челядина, а уже через мгновение Скляр открыл счет ударом в левый угол с отметки.

В этот момент стоило только взглянуть на события на футбольном поле до этого, чтобы понять дальнейшие перспективы этой игры. А они складывались таким образом, что гости почти не держали мяч в ногах, тогда как соперники, хотя и находились за центральной линией, но не настаивали на собственном преимуществе. В итоге мы получили довольно пресный первый тайм с перспективой повторения ситуации и во второй половине игры.

«Ворскла» сделала все зависящее от себя для того, чтобы об «Александрии» мы говорили исключительно по одному поводу. Ротань почему-то решил, что привлечение вратаря Шевченко к розыгрышу мяча в центре поля будет ключевым двигателем изменений в этой игре в пользу его команды, но все эти эксперименты завершились вместе с неудачной попыткой Юрченко от центрального круга наказать соперников за самоуверенность. Кроме этого в действиях «полиграфов» никаких идей не было.

Сразу после международных баталий полтавская «Ворскла» наведается в гости к киевскому «Динамо», а к «Александрии» приедет закарпатский «Минай».

Наши оценки:

«Ворскла» (замены): Нестеренко – б/о.

«Александрия» (замены): Билошевский – 6,0, Джевани – 6,0, Кулаков – 6,0, Скорко – 6,0, Ковалец – 6,0.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Ворскла» – «Александрия» - 1:0

Скляр, 29 (пен.)

Пердута, 61, Исенко, 86, Челядин, 90+1 – Савченко, 84

«Ворскла»: Исенко – Корниенко, Бацула, Сантана, Пердута – Скляр, Павлюк – Челядин, Юрченко (Нестеренко, 88), Кане – Степанюк.

«Александрия»: Шевченко – Эрнандес (Скорко, 70), Савченко, Логинов, Копина – Сигеев (Ковалец, 71), Ващенко (Билошевский, 46), Смирный – Шулянский (Джевани, 63), Андрейчук (Кулаков, 64), Калитвинцев.

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

Удары (в створ): 8 (3) – 8 (1)
Угловые: 6 – 9
Оффсайды: 3 – 0.

ВОРСКЛА - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

По теме:
Владимир ШАРАН: «Шахтер нас переиграл и счет справедлив»
Богдан ВЬЮННИК: «Особенный матч, наконец-то забил в составе Шахтера»
Полесье – Оболонь – 2:0. Скандальный финал матча. Обзор встречи УПЛ
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Александрия отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И еще один украинец в Ла Лиге. Теперь будем следить за Вильярреалом
Футбол | 01 сентября 2023, 20:54 5
И еще один украинец в Ла Лиге. Теперь будем следить за Вильярреалом
И еще один украинец в Ла Лиге. Теперь будем следить за Вильярреалом

Никита Александров подписал контракт с испанским клубом

Тренер Оболони: «Смысл работать... Давайте сразу медали и кубки вручим»
Футбол | 02 сентября 2023, 17:28 7
Тренер Оболони: «Смысл работать... Давайте сразу медали и кубки вручим»
Тренер Оболони: «Смысл работать... Давайте сразу медали и кубки вручим»

Валерий Иващенко недоволен судейством

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 01.09.2023, 23:48
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Яремчук – в запасе на матч с Алавесом
Футбол | 02.09.2023, 19:09
Яремчук – в запасе на матч с Алавесом
Яремчук – в запасе на матч с Алавесом
Русин вернулся в Украину из Франции
Футбол | 02.09.2023, 17:00
Русин вернулся в Украину из Франции
Русин вернулся в Украину из Франции
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
Тоскливое зрелище.  Как и Челси - Ноттингем Форест.
Ответить
+1
LEOLEO
Ворскла у зоні еврокубків !!! Ура!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
31.08.2023, 23:36 45
Футбол
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
31.08.2023, 23:59 13
Футбол
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
01.09.2023, 12:06 21
Бокс
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 11:35 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
01.09.2023, 17:12 13
Футбол
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
31.08.2023, 19:18 3
Бокс
Следующий бой Усика может состояться в этом году
Следующий бой Усика может состояться в этом году
31.08.2023, 18:11
Бокс
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
01.09.2023, 00:59 38
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем