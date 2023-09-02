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Чемпионат Украины
Ворскла
02.09.2023 17:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 05:42 | Обновлено 02 сентября 2023, 05:47
54
0

Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Ворскла» выходит из кризиса?

02 сентября 2023, 05:42 | Обновлено 02 сентября 2023, 05:47
54
0
Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 2 сентября, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и «Александрия». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 17:00.

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Ворскла

Полтавская команда начала сезон крайне неудачно. Причем если вылет из еврокубков от грузинской «Дилы» особым сюрпризом не стал (от кого только не вылетала «Ворскла», грузины стали в логический ряд со словаками, финнами и шведами), то в чемпионате дела пошли тоже плохо.

В двух стартовых турах подопечные Скрипника сначала уступили «Руху» , а затем и бывшей команде тренера – луганской «Зари». Но после этого последовали победы. С «Вересом» удалось взять три очка, несмотря на дикий привоз имени Чеснакова и Исенко, а в прошлом туре довольно неожиданно был преодолен одесский «Черноморец».

В этой игре за «Ворсклу» дебютировал взятый в аренду с «Шахтера» Виктор Корниенко. Больше подобного рода усиления у Полтавы не было. Напротив, команду покинул полузащитник Даниил Тузенко, перешедший в «Горняк-Спорт». Правда, в основной команде он пока важную роль не играл. Как и северомакедонец Эннур Тотре, давно не игравший за команду и ушедший в очередную аренду - на родину в «Шкендию».

А вот Артем Кулаковский периодически имел игровые минуты, в частности, играл и против«"Черноморца». Хавбек на правах аренды перебрался на год в... «Александрию». Сможет ли он сыграть в субботнем матче, неизвестно.

Александрия

А результаты «Александрии» диаметрально противоположные результатам «Ворсклы». Кстати, именно «полиграфы» фактически своими руками подарили «Ворскле» участие в еврокубках, растеряв в прошлом сезоне достаточно солидное преимущество на финише сезона УПЛ. На старте этого же «Александрия» одержала две победы над «Кривбассом» и «Металлистом 1925», но дальше начала безвыигрышную серию - поражение от «Шахтера», ничья с «Зарей» и разгром от «Полесья» в прошлом туре.

Состав команды редеет на глазах, что дает повод для размышлений – все ли нормально с командой? Ее покинули центрбеки Мельник (скорее всего, перейдет в «Минай» на постоянной основе) и Бабогло (уже подписал контракт с «»Карпатами), отправился в ЛНЗ полузащитник Калюжный.

Да, конечно, подписаны вышеупомянутый Артем Кулаковский и бразилец Альвина (выступает на позиции вингера), но все равно кадровая политика «Александрии» дает повод для многих вопросов.

Статистика встреч

Довольно равные показатели. Всего сыграно 30 матчей: +10=9-11, разница мячей 32-37 в пользу «Александрии».

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Исенко - Пердута, Сантана, Павлюк, Корниенко - Скляр, Челядин - Кане, Юрченко, Бацула - Степанюк.

«Александрия»: Шевченко – Копына, Билошевский, Логинов, Эрнандес – Смирный, Ковалец – Калитвинцев, Сигеев, Шулянский – Кулаков.

Прогноз на противостояние

Предположим, что кадровый голод «Александрии» позволит «Ворскле» выровнять статистику побед.

2 сентября, суббота

«Ворскла» – «Александрия»
Полтава. Стадион «Ворскла». 17:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
ВОРСКЛА – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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