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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 23:29 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:57
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Руслан РОТАНЬ: «Поражение принимаем, но я считаю, что счет не по игре»

Главный тренер «Александрии» прокомментировал прошедшей матч команды и раскритиковал судейство  

02 сентября 2023, 23:29 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:57
235
0
Руслан РОТАНЬ: «Поражение принимаем, но я считаю, что счет не по игре»
ФК Олександрія. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал матч 6-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:1) и раскритиковал судейство.

«Поражение принимаем, но я считаю, что счет не по игре. Мы явно не заслуживали поражения. Поздравляю «Ворсклу» с победой.

Думаю, что этот матч был бы намного ярче, если бы наше судейство не влезало в игры и работало хотя бы одинаково по отношению к двум командам на поле. Я считаю, что в ворота «Александрии» без сомнений был пенальти, и в ворота «Ворсклы» так же.

Наше судейство – проблема украинского футбол, Украина не будет набирать очки на евроарене, если футболом будут владеть эти арбитры. Если это будет повторяться от матча к матчу, если нашим футболом будут владеть судьи, то это проблема для всего футбола. Это проблема нашего будущего», – сказал Ротань.

После сегодняшнего матча «Александрии» имеет в своем активе 7 очков и занимает 8 место в турнирной таблице, «Ворскла» с 9 очками идет пока на 4 месте.

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Источник ФК Ворскла
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