Надежда Киченок проиграла в первом круге микста на US Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступление на Открытом чемпионате США.

В первом раунде микста Надя в дуэте с опытным аргентинцем Максимо Гонсалесом на чемпионском тай-брейке проиграла тандему Ена Сибахара / Мате Павич (Япония/Хорватия).

US Open. Первый круг микста

Надежда Киченок / Максимо Гонсалес – Ена Сибахара / Мате Павич – 7:6(3), 3:6, 9-11

Надежда во второй раз выступила на американском мейджоре в миксте: пять лет назад она вместе с Уэсли Колхофом дошла до 1/4 финала.

Отметим, что в смешанном парном разряде также играла Людмила Киченок и она также уступила в первом раунде.