Надежда Киченок проиграла в первом круге микста на US Open
Надя в дуэте с аргентинцем Максимо Гонсалесом достойно сражалась против сильного дуэта
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступление на Открытом чемпионате США.
В первом раунде микста Надя в дуэте с опытным аргентинцем Максимо Гонсалесом на чемпионском тай-брейке проиграла тандему Ена Сибахара / Мате Павич (Япония/Хорватия).
US Open. Первый круг микста
Надежда Киченок / Максимо Гонсалес – Ена Сибахара / Мате Павич – 7:6(3), 3:6, 9-11
Надежда во второй раз выступила на американском мейджоре в миксте: пять лет назад она вместе с Уэсли Колхофом дошла до 1/4 финала.
Отметим, что в смешанном парном разряде также играла Людмила Киченок и она также уступила в первом раунде.
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