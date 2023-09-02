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US Open
02 сентября 2023, 00:29 | Обновлено 02 сентября 2023, 00:31
37
0

Надежда Киченок проиграла в первом круге микста на US Open

Надя в дуэте с аргентинцем Максимо Гонсалесом достойно сражалась против сильного дуэта

02 сентября 2023, 00:29 | Обновлено 02 сентября 2023, 00:31
37
0
Надежда Киченок проиграла в первом круге микста на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступление на Открытом чемпионате США.

В первом раунде микста Надя в дуэте с опытным аргентинцем Максимо Гонсалесом на чемпионском тай-брейке проиграла тандему Ена Сибахара / Мате Павич (Япония/Хорватия).

US Open. Первый круг микста
Надежда Киченок / Максимо Гонсалес – Ена Сибахара / Мате Павич – 7:6(3), 3:6, 9-11

Надежда во второй раз выступила на американском мейджоре в миксте: пять лет назад она вместе с Уэсли Колхофом дошла до 1/4 финала.

Отметим, что в смешанном парном разряде также играла Людмила Киченок и она также уступила в первом раунде.

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Надежда Киченок Максимо Гонсалес Мате Павич Ена Сибахара US Open 2023
Источник Sport.ua
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