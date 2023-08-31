Повторить успех Уимблдона не получилось. Киченок вылетела с микста US Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В 1/16 финала соревнований украинка и ее напарник Ян Зелински (Польша) в трех уступили тандему Ян Чжаосюань (Китай) / Кевин Кравиц (Германия) за 59 минут.

US Open 2023. Микст. 1/16 финала

Ян Чжаосюань (Китай) / Кевин Кравиц (Германия) – Людмила Киченок (Украина) / Ян Зелински (Польша) – 2:6, 6:1, [10:5]

Отметим, что в 2023 году Людмила выиграла титул в миксте на Уимблдоне. Тогда Киченок выступала в паре с Мате Павичем.

Далее Ян Чжаосюань и Кравиц сыграют против победителей матча Сандерс / Пирс – Стрыцова / Гонсалес.