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US Open
31 августа 2023, 07:56 | Обновлено 31 августа 2023, 09:03
282
0

Повторить успех Уимблдона не получилось. Киченок вылетела с микста US Open

Людмила и Ян Зелински в трех сетах уступили тандему Ян Чжаосюань / Кевин Кравиц

31 августа 2023, 07:56 | Обновлено 31 августа 2023, 09:03
282
0
Повторить успех Уимблдона не получилось. Киченок вылетела с микста US Open
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В 1/16 финала соревнований украинка и ее напарник Ян Зелински (Польша) в трех уступили тандему Ян Чжаосюань (Китай) / Кевин Кравиц (Германия) за 59 минут.

US Open 2023. Микст. 1/16 финала

Ян Чжаосюань (Китай) / Кевин Кравиц (Германия) – Людмила Киченок (Украина) / Ян Зелински (Польша) – 2:6, 6:1, [10:5]

Отметим, что в 2023 году Людмила выиграла титул в миксте на Уимблдоне. Тогда Киченок выступала в паре с Мате Павичем.

Далее Ян Чжаосюань и Кравиц сыграют против победителей матча Сандерс / Пирс – Стрыцова / Гонсалес.

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Людмила Киченок
Источник Sport.ua
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