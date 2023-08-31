Повторить успех Уимблдона не получилось. Киченок вылетела с микста US Open
Людмила и Ян Зелински в трех сетах уступили тандему Ян Чжаосюань / Кевин Кравиц
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
В 1/16 финала соревнований украинка и ее напарник Ян Зелински (Польша) в трех уступили тандему Ян Чжаосюань (Китай) / Кевин Кравиц (Германия) за 59 минут.
US Open 2023. Микст. 1/16 финала
Ян Чжаосюань (Китай) / Кевин Кравиц (Германия) – Людмила Киченок (Украина) / Ян Зелински (Польша) – 2:6, 6:1, [10:5]
Отметим, что в 2023 году Людмила выиграла титул в миксте на Уимблдоне. Тогда Киченок выступала в паре с Мате Павичем.
Далее Ян Чжаосюань и Кравиц сыграют против победителей матча Сандерс / Пирс – Стрыцова / Гонсалес.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек Ярослав Мартынюк предлагает дождаться официального заявления
Уильямс-старшая в двух сетах уступила Грет Миннен