Киченок / Коллинс – Мария / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча парного разряда US Open
1 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.
Во втором раунде Надя в дуэте с Даниэль Коллинс из США сразится против тандема Татьяна Мария / Аранча Рус (Германия/Нидерланды). Встреча состоится 1-м запуском на корте №17. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова – Дженнифер Брэди / Луиза Стефани.
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