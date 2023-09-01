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  4. Киченок / Коллинс – Мария / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
01 сентября 2023, 14:40 |
102
0

Киченок / Коллинс – Мария / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча парного разряда US Open

01 сентября 2023, 14:40 |
102
0
Киченок / Коллинс – Мария / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок

1 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

Во втором раунде Надя в дуэте с Даниэль Коллинс из США сразится против тандема Татьяна Мария / Аранча Рус (Германия/Нидерланды). Встреча состоится 1-м запуском на корте №17. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова – Дженнифер Брэди / Луиза Стефани.

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Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 1 сентября
Надежда Киченок смотреть онлайн Даниэль Коллинс US Open 2023 Татьяна Мария Аранча Рус
Источник Sport.ua
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