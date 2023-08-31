Почеттино выразил удовлетворение победой Челси над Уимблдоном
Аргентинский тренер – о матче команды в Кубке английской лиги
Наставник «Челси» Маурисио Почеттино с удовлетворением высказался о победе команды над «Уимблдоном» (2:1) в Кубке английской лиги. «Синие», напомним, проигрывали по ходу матча со счетом 0:1, но нашли в себе силы отыграться и победить.
«Вот она – красота турнира. Против таких команд всегда играть тяжело. Они из Лиги 2, мотивированы и полны желания.
Для меня не важно, был ли пенальти или офсайд. Главное – красота турнира», – признался Почеттино.
Ранее Маурисио Почеттино высказался о сроках восстановления Михаила Мудрика, находящегося в лазарете клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наши волейболисты уступили соперникам в четырех партиях
Гендиректор «Шахтера» дал большое интервью The Athletic