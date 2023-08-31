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Кубок английской лиги
Челси
30.08.2023 21:45 – FT 2 : 1
Уимблдон
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Англия
31 августа 2023, 12:05 | Обновлено 31 августа 2023, 12:13
489
0

Почеттино выразил удовлетворение победой Челси над Уимблдоном

Аргентинский тренер – о матче команды в Кубке английской лиги

31 августа 2023, 12:05 | Обновлено 31 августа 2023, 12:13
489
0
Почеттино выразил удовлетворение победой Челси над Уимблдоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино с удовлетворением высказался о победе команды над «Уимблдоном» (2:1) в Кубке английской лиги. «Синие», напомним, проигрывали по ходу матча со счетом 0:1, но нашли в себе силы отыграться и победить.

«Вот она – красота турнира. Против таких команд всегда играть тяжело. Они из Лиги 2, мотивированы и полны желания.

Для меня не важно, был ли пенальти или офсайд. Главное – красота турнира», – признался Почеттино.

Ранее Маурисио Почеттино высказался о сроках восстановления Михаила Мудрика, находящегося в лазарете клуба.

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Кубок английской лиги по футболу Челси Маурисио Почеттино Уимблдон
Источник Football London
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