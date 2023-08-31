Почеттино выразил удовлетворение победой Челси над Уимблдоном

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино с удовлетворением высказался о победе команды над «Уимблдоном» (2:1) в Кубке английской лиги. «Синие», напомним, проигрывали по ходу матча со счетом 0:1, но нашли в себе силы отыграться и победить.

«Вот она – красота турнира. Против таких команд всегда играть тяжело. Они из Лиги 2, мотивированы и полны желания.

Для меня не важно, был ли пенальти или офсайд. Главное – красота турнира», – признался Почеттино.

Ранее Маурисио Почеттино высказался о сроках восстановления Михаила Мудрика, находящегося в лазарете клуба.