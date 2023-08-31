Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси с трудом прошел Уимблдон. Миколенко играл за Эвертон и получил травму
Кубок английской лиги
Челси
30.08.2023 21:45 – FT 2 : 1
Уимблдон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 августа 2023, 00:35 | Обновлено 31 августа 2023, 01:02
146
1

Челси с трудом прошел Уимблдон. Миколенко играл за Эвертон и получил травму

Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку синих из-за повреждения

31 августа 2023, 00:35 | Обновлено 31 августа 2023, 01:02
146
1
Челси с трудом прошел Уимблдон. Миколенко играл за Эвертон и получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

30 августа состоялись 5 поединков 1/32 финала Кубка английской лиги.

Лондонский Челси с трудом прошел команду Уимблдон, одержав волевую победу (2:1).

Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку синих из-за травмы.

Эвертон с таким же счетом победил Донкастер (2:1).

Украинец Виталий Миколенко вышел в основе ирисок, провел 75 минут на поле, после чего был заменен из-за травмы.

Кубок английской лиги

1/32 финала, 29 августа

Челси – Уимблдон – 2:1

Голы: Мадуэке, 45+1 (пен), Фернандес, 72 – Тилли, 19 (пен).

Донкастер – Эвертон – 1:2

Голы: Айронсайд, 44 – Бету, 73, Данджума, 88.

Ноттингем Форест – Бернли – 0:1

Гол: Амдуни, 90.

Харрогейт – Блэкберн – 0:8

Голы: Гарретт, 10, Галлахер, 13, Бакли, 34, 52 (пен), Маркандей, 45+1, Гилсенан, 67, Блоксем, 72, Эдмондсон, 75.

Шеффилд Юнайтед – Линкольн – 0:0 (пен – 2:3)

По теме:
Мудрик вне заявки. Стал известен стартовый состав Челси на кубковый матч
Миколенко впервые сыграет за Эвертон в новом сезоне
Челси подписал молодого хавбека Манчестер Сити за 40 миллионов
Кубок английской лиги по футболу Михаил Мудрик Виталий Миколенко Челси Уимблдон (футбольный клуб) Донкастер Эвертон Ноттингем Форест Бернли Харрогейт Блэкберн Шеффилд Юнайтед Линкольн Сити
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал подписал молодого украинского вратаря
Футбол | 30 августа 2023, 20:11 7
Реал подписал молодого украинского вратаря
Реал подписал молодого украинского вратаря

Илья Волошин перешел из «Райо Махадаонда»

Соперники Украины. Определен последний 16-й участник ЧМ по пляжному футболу
Футбол | 30 августа 2023, 22:12 0
Соперники Украины. Определен последний 16-й участник ЧМ по пляжному футболу
Соперники Украины. Определен последний 16-й участник ЧМ по пляжному футболу

Последний пропуск на ЧМ-2024 от Океании получила команда Таити

ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
Футбол | 30.08.2023, 16:00
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Футбол | 30.08.2023, 16:33
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Теннис | 30.08.2023, 10:41
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тарік1994
По оцінкам наче один з найкращих був, але у твіттері його все рівно як завжди розносять фанати, у Евертона капець вони токсичні. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
Решение по удару ниже пояса Усика, дубль Роналду, Мудрика не обменяли
30.08.2023, 07:35
Футбол
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
Челси хотел обменять Мудрика на Эмиля Смит-Роу
29.08.2023, 16:10 19
Футбол
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
Арсенал планирует продать шесть игроков до закрытия трансферного окна
29.08.2023, 04:14
Футбол
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
Костюк после проигрыша Рыбакиной попросила ее выиграть US Open
29.08.2023, 10:41 27
Теннис
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
29.08.2023, 08:00 15
Футбол
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
Свитолина за час разобралась с Фридзам в первом круге US Open
29.08.2023, 23:00 36
Теннис
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
30.08.2023, 23:35
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем