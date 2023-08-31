Челси с трудом прошел Уимблдон. Миколенко играл за Эвертон и получил травму

30 августа состоялись 5 поединков 1/32 финала Кубка английской лиги.

Лондонский Челси с трудом прошел команду Уимблдон, одержав волевую победу (2:1).

Украинский вингер Михаил Мудрик не попал в заявку синих из-за травмы.

Эвертон с таким же счетом победил Донкастер (2:1).

Украинец Виталий Миколенко вышел в основе ирисок, провел 75 минут на поле, после чего был заменен из-за травмы.

Кубок английской лиги

1/32 финала, 29 августа

Челси – Уимблдон – 2:1

Голы: Мадуэке, 45+1 (пен), Фернандес, 72 – Тилли, 19 (пен).

Донкастер – Эвертон – 1:2

Голы: Айронсайд, 44 – Бету, 73, Данджума, 88.

Ноттингем Форест – Бернли – 0:1

Гол: Амдуни, 90.

Харрогейт – Блэкберн – 0:8

Голы: Гарретт, 10, Галлахер, 13, Бакли, 34, 52 (пен), Маркандей, 45+1, Гилсенан, 67, Блоксем, 72, Эдмондсон, 75.

Шеффилд Юнайтед – Линкольн – 0:0 (пен – 2:3)