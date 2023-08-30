Кубок английской лиги. Неудача Тоттенхэма. Все результаты игр 1/32 финала

29 августа состоялись поединки 1/32 финала Кубка английской лиги.

В центральном матче «Фулхэм» в серии пенальти обыграл «Тоттенхэм» и вышел в следующий раунд турнира.

Брентфорд по пенальти прошел Ньюпорт, украинец Егор Ярмолюк у победителей сыграл 78 минут.

Ниже приведены все результаты игрового дня в Кубке лиги.

Кубок английской лиги

1/32 финала, 29 августа

Суонси – Борнмут – 2:3

– 2:3 Бирмингем – Кардифф – 1:3

– 1:3 Болтон – Мидлсбро – 1:3

– 1:3 Бристоль Сити – Норвич – 0:1

– 0:1 Уиком – Саттон – 0:1

– 0:1 Вулверхэмптон – Блэкпул – 5:0

– Блэкпул – 5:0 Эксетер – Стивенедж – 1:1 (пен. 5:3)

– Стивенедж – 1:1 (пен. 5:3) Лутон – Джиллингем – 3:2

– Джиллингем – 3:2 Ньюпорт – Брентфорд – 1:1 (пен. 0:3)

– 1:1 (пен. 0:3) Плимут – Кристал Пэлас – 2:4

– 2:4 Порт Уэйл – Крю – 0:0 (пен. 2:0)

– Крю – 0:0 (пен. 2:0) Портсмут – Питерборо – 1:1 (пен. 4:5)

– 1:1 (пен. 4:5) Рексэм – Брэдфорд – 1:1 (пен. 3:4)

– 1:1 (пен. 3:4) Сток Сити – Ротерхэм – 6:1

– Ротерхэм – 6:1 Транмер – Лестер – 0:2

– 0:2 Фулхэм – Тоттенхэм – 1:1 (пен. 5:3)

– Тоттенхэм – 1:1 (пен. 5:3) Шеффилд Уэнсдей – Мэнсфилд – 1:1 (пен. 4:5)

– 1:1 (пен. 4:5) Рединг – Ипсвич – 2:2 (пен. 1:3)

– 2:2 (пен. 1:3) Солфорд – Лидс – 1:1 (пен. 9:8)