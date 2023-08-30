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Англия
30 августа 2023, 02:23 | Обновлено 30 августа 2023, 02:49
126
0

Кубок английской лиги. Неудача Тоттенхэма. Все результаты игр 1/32 финала

29 августа состоялись поединки 1/32 финала Кубка английской лиги

30 августа 2023, 02:23 | Обновлено 30 августа 2023, 02:49
126
0
Кубок английской лиги. Неудача Тоттенхэма. Все результаты игр 1/32 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

29 августа состоялись поединки 1/32 финала Кубка английской лиги.

В центральном матче «Фулхэм» в серии пенальти обыграл «Тоттенхэм» и вышел в следующий раунд турнира.

Брентфорд по пенальти прошел Ньюпорт, украинец Егор Ярмолюк у победителей сыграл 78 минут.

Ниже приведены все результаты игрового дня в Кубке лиги.

Кубок английской лиги

1/32 финала, 29 августа

  • Суонси – Борнмут – 2:3
  • Бирмингем – Кардифф – 1:3
  • Болтон – Мидлсбро – 1:3
  • Бристоль Сити – Норвич – 0:1
  • Уиком – Саттон – 0:1
  • Вулверхэмптон – Блэкпул – 5:0
  • Эксетер – Стивенедж – 1:1 (пен. 5:3)
  • Лутон – Джиллингем – 3:2
  • Ньюпорт – Брентфорд – 1:1 (пен. 0:3)
  • Плимут – Кристал Пэлас – 2:4
  • Порт Уэйл – Крю – 0:0 (пен. 2:0)
  • Портсмут – Питерборо – 1:1 (пен. 4:5)
  • Рексэм – Брэдфорд – 1:1 (пен. 3:4)
  • Сток Сити – Ротерхэм – 6:1
  • Транмер – Лестер – 0:2
  • Фулхэм – Тоттенхэм – 1:1 (пен. 5:3)
  • Шеффилд Уэнсдей – Мэнсфилд – 1:1 (пен. 4:5)
  • Рединг – Ипсвич – 2:2 (пен. 1:3)
  • Солфорд – Лидс – 1:1 (пен. 9:8)
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Кубок английской лиги по футболу Тоттенхэм Фулхэм Суонси Брентфорд Борнмут Ньюпорт Каунти Егор Ярмолюк Николай Кухаревич
Источник Sport.ua
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