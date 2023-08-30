Англия30 августа 2023, 02:23 | Обновлено 30 августа 2023, 02:49
126
0
Кубок английской лиги. Неудача Тоттенхэма. Все результаты игр 1/32 финала
29 августа состоялись поединки 1/32 финала Кубка английской лиги
30 августа 2023, 02:23 | Обновлено 30 августа 2023, 02:49
126
0
29 августа состоялись поединки 1/32 финала Кубка английской лиги.
В центральном матче «Фулхэм» в серии пенальти обыграл «Тоттенхэм» и вышел в следующий раунд турнира.
Брентфорд по пенальти прошел Ньюпорт, украинец Егор Ярмолюк у победителей сыграл 78 минут.
Ниже приведены все результаты игрового дня в Кубке лиги.
Кубок английской лиги
1/32 финала, 29 августа
- Суонси – Борнмут – 2:3
- Бирмингем – Кардифф – 1:3
- Болтон – Мидлсбро – 1:3
- Бристоль Сити – Норвич – 0:1
- Уиком – Саттон – 0:1
- Вулверхэмптон – Блэкпул – 5:0
- Эксетер – Стивенедж – 1:1 (пен. 5:3)
- Лутон – Джиллингем – 3:2
- Ньюпорт – Брентфорд – 1:1 (пен. 0:3)
- Плимут – Кристал Пэлас – 2:4
- Порт Уэйл – Крю – 0:0 (пен. 2:0)
- Портсмут – Питерборо – 1:1 (пен. 4:5)
- Рексэм – Брэдфорд – 1:1 (пен. 3:4)
- Сток Сити – Ротерхэм – 6:1
- Транмер – Лестер – 0:2
- Фулхэм – Тоттенхэм – 1:1 (пен. 5:3)
- Шеффилд Уэнсдей – Мэнсфилд – 1:1 (пен. 4:5)
- Рединг – Ипсвич – 2:2 (пен. 1:3)
- Солфорд – Лидс – 1:1 (пен. 9:8)
Читайте также:Тоттенхэм вылетел в первом же раунде Кубка английской лиги
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 30 августа 2023, 00:11 0
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Футбол | 29 августа 2023, 04:14 0
Александр Зинченко в их число не входит
Футбол | 30.08.2023, 00:10
Бокс | 29.08.2023, 11:18
Футбол | 29.08.2023, 21:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.08.2023, 23:31
29.08.2023, 08:44 1
28.08.2023, 00:37 3
28.08.2023, 12:25
Бокс
28.08.2023, 23:40 9
28.08.2023, 12:12
29.08.2023, 06:09