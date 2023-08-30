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Кубок английской лиги
Фулхэм
29.08.2023 21:45 – FT 1 : 1
5 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 августа 2023, 05:35 | Обновлено 30 августа 2023, 06:10
63
0

Фулхэм – Тоттенхэм – 1:1 (пен 5:3). Шпоры выбыли из Кубка лиги. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка английской лиги

30 августа 2023, 05:35 | Обновлено 30 августа 2023, 06:10
63
0
Фулхэм – Тоттенхэм – 1:1 (пен 5:3). Шпоры выбыли из Кубка лиги. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном матче игрового дня 1/32 финала Кубка английской лиги встретились два представителя АПЛ – «Фулхэм» и «Тоттенхэм».

На 19-й минуте автоголом отличился защитник «шпор» Микки ван де Вен, а на 56-й минуте ответный гол забил Ришарлисон.

В серии пенальти «Фулхэм» выиграл футбольную лотерею и вышел в 1/16 финала.

Кубок английской лиги. 1/32 финала, 29 августа

Фулхэм – Тоттенхэм – 1:1 (пен. 5:3)

Голы: ван де Вен, 19 (автогол) – Ришарлисон, 56.

Видеообзор матча

События матча

120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Кенни Тете (Фулхэм).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Пальинья (Фулхэм).
90’ +31
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
90’ +31
ГОЛ ! С пенальти забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
90’ +31
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
90’ +31
ГОЛ ! С пенальти забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
90’ +31
ГОЛ ! С пенальти забил Андреас Перейра (Фулхэм).
45’ +11
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
19’
ГОЛ ! Автогол забил Микки ван де Вен (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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