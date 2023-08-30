Фулхэм – Тоттенхэм – 1:1 (пен 5:3). Шпоры выбыли из Кубка лиги. Видео голов

В центральном матче игрового дня 1/32 финала Кубка английской лиги встретились два представителя АПЛ – «Фулхэм» и «Тоттенхэм».

На 19-й минуте автоголом отличился защитник «шпор» Микки ван де Вен, а на 56-й минуте ответный гол забил Ришарлисон.

В серии пенальти «Фулхэм» выиграл футбольную лотерею и вышел в 1/16 финала.

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Кубок английской лиги. 1/32 финала, 29 августа

Фулхэм – Тоттенхэм – 1:1 (пен. 5:3)

Голы: ван де Вен, 19 (автогол) – Ришарлисон, 56.

Видеообзор матча