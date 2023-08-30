Кубок английской лиги
Англия30 августа 2023, 05:35 | Обновлено 30 августа 2023, 06:10
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Фулхэм – Тоттенхэм – 1:1 (пен 5:3). Шпоры выбыли из Кубка лиги. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка английской лиги
30 августа 2023, 05:35 | Обновлено 30 августа 2023, 06:10
63
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В центральном матче игрового дня 1/32 финала Кубка английской лиги встретились два представителя АПЛ – «Фулхэм» и «Тоттенхэм».
На 19-й минуте автоголом отличился защитник «шпор» Микки ван де Вен, а на 56-й минуте ответный гол забил Ришарлисон.
В серии пенальти «Фулхэм» выиграл футбольную лотерею и вышел в 1/16 финала.
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Кубок английской лиги. 1/32 финала, 29 августа
Фулхэм – Тоттенхэм – 1:1 (пен. 5:3)
Голы: ван де Вен, 19 (автогол) – Ришарлисон, 56.
Видеообзор матча
События матча
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Кенни Тете (Фулхэм).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Мэддисон (Тоттенхэм).
120’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Пальинья (Фулхэм).
90’ +31
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
90’ +31
ГОЛ ! С пенальти забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
90’ +31
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Хименес (Фулхэм).
90’ +31
ГОЛ ! С пенальти забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
90’ +31
ГОЛ ! С пенальти забил Андреас Перейра (Фулхэм).
45’ +11
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм).
19’
ГОЛ ! Автогол забил Микки ван де Вен (Тоттенхэм).
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