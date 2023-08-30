Тоттенхэм вылетел в первом же раунде Кубка английской лиги

Сегодня, 29 августа, состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

«Борнмут» в выездном матче одолел представителя Чемпионшипа «Суонси». Илья Забарный не был заявлен на матч, но за «Суонси» сегодня сыграл 22-летний украинский нападающий Николай Кухаревич, вышедший на поле на 58 минуте матча и результативными действиями не отметившийся.

За «Брентфорд», в матче против «Ньюпорта», сегодня с первых минут сыграл 19-летний полузащитник Егор Ярмолюк, украинец результативными действиями в матче не отличился, а его команда вышла в следующий раунд кубка, одолев соперника в серии послематчевых пенальти.

В центральном матче кубкового дня сошлись два представителя АПЛ – «Фулхэм» и «Тоттенхэм». На 18-й минуте матча автоголом отметился защитник «шпор» Мики ван де Вен, а на 56-й минуте забил Ришарлисон и сравнял счет. В основное время команды больше не забивали, а в серии пенальти «Фулхэм» был лучше и оформил выход в следующий раунд турнира.

Кубок английской лиги

1/32 финала, 29 августа

«Ньюпорт» – «Брентфорд» – 1:1 (пен. 0:3)

Голы: Рай, 90+6 – Йенсен 87.

«Суонси» – «Борнмут» – 2:3

Голы: Граймс, 9, Петерсон, 79 – Брукс, 55, Траоре 68, Кристи 90+1.

«Фулхэм» – «Тоттенхэм» – 1:1 (пен. 5:3)

Голы: ван де Вен, 19 (автогол) – Ришарлисон, 56.