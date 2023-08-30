Тоттенхэм вылетел в первом же раунде Кубка английской лиги
Были сыграны матчи 1/32 финала
Сегодня, 29 августа, состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.
«Борнмут» в выездном матче одолел представителя Чемпионшипа «Суонси». Илья Забарный не был заявлен на матч, но за «Суонси» сегодня сыграл 22-летний украинский нападающий Николай Кухаревич, вышедший на поле на 58 минуте матча и результативными действиями не отметившийся.
За «Брентфорд», в матче против «Ньюпорта», сегодня с первых минут сыграл 19-летний полузащитник Егор Ярмолюк, украинец результативными действиями в матче не отличился, а его команда вышла в следующий раунд кубка, одолев соперника в серии послематчевых пенальти.
В центральном матче кубкового дня сошлись два представителя АПЛ – «Фулхэм» и «Тоттенхэм». На 18-й минуте матча автоголом отметился защитник «шпор» Мики ван де Вен, а на 56-й минуте забил Ришарлисон и сравнял счет. В основное время команды больше не забивали, а в серии пенальти «Фулхэм» был лучше и оформил выход в следующий раунд турнира.
Кубок английской лиги
1/32 финала, 29 августа
«Ньюпорт» – «Брентфорд» – 1:1 (пен. 0:3)
Голы: Рай, 90+6 – Йенсен 87.
«Суонси» – «Борнмут» – 2:3
Голы: Граймс, 9, Петерсон, 79 – Брукс, 55, Траоре 68, Кристи 90+1.
«Фулхэм» – «Тоттенхэм» – 1:1 (пен. 5:3)
Голы: ван де Вен, 19 (автогол) – Ришарлисон, 56.
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