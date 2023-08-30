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Кубок английской лиги
Фулхэм
29.08.2023 21:45 – FT 1 : 1
5 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Тоттенхэм
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Англия
30 августа 2023, 00:27 | Обновлено 30 августа 2023, 01:04
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0

Тоттенхэм вылетел в первом же раунде Кубка английской лиги

Были сыграны матчи 1/32 финала

30 августа 2023, 00:27 | Обновлено 30 августа 2023, 01:04
404
0
Тоттенхэм вылетел в первом же раунде Кубка английской лиги
Spurs Web. «Фулхэм» - «Тоттенхэм»

Сегодня, 29 августа, состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

«Борнмут» в выездном матче одолел представителя Чемпионшипа «Суонси». Илья Забарный не был заявлен на матч, но за «Суонси» сегодня сыграл 22-летний украинский нападающий Николай Кухаревич, вышедший на поле на 58 минуте матча и результативными действиями не отметившийся.

За «Брентфорд», в матче против «Ньюпорта», сегодня с первых минут сыграл 19-летний полузащитник Егор Ярмолюк, украинец результативными действиями в матче не отличился, а его команда вышла в следующий раунд кубка, одолев соперника в серии послематчевых пенальти.

В центральном матче кубкового дня сошлись два представителя АПЛ – «Фулхэм» и «Тоттенхэм». На 18-й минуте матча автоголом отметился защитник «шпор» Мики ван де Вен, а на 56-й минуте забил Ришарлисон и сравнял счет. В основное время команды больше не забивали, а в серии пенальти «Фулхэм» был лучше и оформил выход в следующий раунд турнира.

Кубок английской лиги

1/32 финала, 29 августа

«Ньюпорт» – «Брентфорд» – 1:1 (пен. 0:3)
Голы: Рай, 90+6 – Йенсен 87.

«Суонси» – «Борнмут» – 2:3
Голы: Граймс, 9, Петерсон, 79 – Брукс, 55, Траоре 68, Кристи 90+1.

«Фулхэм» – «Тоттенхэм» – 1:1 (пен. 5:3)
Голы: ван де Вен, 19 (автогол) – Ришарлисон, 56.

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Кубок английской лиги по футболу Тоттенхэм Фулхэм Брентфорд Ньюпорт Каунти Суонси Борнмут Николай Кухаревич Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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