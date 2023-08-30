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Англия
30 августа 2023, 00:43 | Обновлено 30 августа 2023, 00:48
193
0

Брентфорд по пенальти прошел Ньюпорт, украинец Ярмолюк сыграл 78 минут

Клуб украинского футболиста вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги

30 августа 2023, 00:43 | Обновлено 30 августа 2023, 00:48
193
0
Брентфорд по пенальти прошел Ньюпорт, украинец Ярмолюк сыграл 78 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Брентфорд» по пенальти обыграл «Ньюпорт» (1:1, пен. 3:0).

Украинский футболист Егор Ярмолюк вышел в основе «Брентфорда» и провел на поле 78 минут, после чего был заменен.

Ярмолюк получил за игру от SofaScore оценку 7.1.

Клуб украинского футболиста вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги, всухую выиграв серию пенальти.

Кубок английской лиги, 1/32 фінала, 29 августа

Ньюпорт – Брентфорд – 1:1 (пен. 0:3)

Голы: Рай, 90+6 – Йенсен, 87.

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Кубок английской лиги по футболу Брентфорд Егор Ярмолюк Ньюпорт Каунти серия пенальти
Источник Sport.ua
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