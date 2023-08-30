Англия30 августа 2023, 00:43 | Обновлено 30 августа 2023, 00:48
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Брентфорд по пенальти прошел Ньюпорт, украинец Ярмолюк сыграл 78 минут
Клуб украинского футболиста вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги
30 августа 2023, 00:43 | Обновлено 30 августа 2023, 00:48
193
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В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Брентфорд» по пенальти обыграл «Ньюпорт» (1:1, пен. 3:0).
Украинский футболист Егор Ярмолюк вышел в основе «Брентфорда» и провел на поле 78 минут, после чего был заменен.
Ярмолюк получил за игру от SofaScore оценку 7.1.
Клуб украинского футболиста вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги, всухую выиграв серию пенальти.
Кубок английской лиги, 1/32 фінала, 29 августа
Ньюпорт – Брентфорд – 1:1 (пен. 0:3)
Голы: Рай, 90+6 – Йенсен, 87.
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