Брентфорд по пенальти прошел Ньюпорт, украинец Ярмолюк сыграл 78 минут

В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Брентфорд» по пенальти обыграл «Ньюпорт» (1:1, пен. 3:0).

Украинский футболист Егор Ярмолюк вышел в основе «Брентфорда» и провел на поле 78 минут, после чего был заменен.

Ярмолюк получил за игру от SofaScore оценку 7.1.

Клуб украинского футболиста вышел в 1/16 финала Кубка английской лиги, всухую выиграв серию пенальти.

Кубок английской лиги, 1/32 фінала, 29 августа

Ньюпорт – Брентфорд – 1:1 (пен. 0:3)

Голы: Рай, 90+6 – Йенсен, 87.